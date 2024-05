Iginio Massari e APEI al Museo Egizio: una giornata tra alta pasticceria e antichi aromi [VIDEO]

Dalla menta alla birra, i sapori dell'Antico Egitto secondo Iginio Massari e gli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana.



Domenica 5 maggio si svolgerà il secondo Seminario Pubblico organizzato da APEI, in occasione della celebrazione del bicentenario del Museo Egizio.

Nel corso della giornata a partire dalle 10 i visitatori del Museo potranno prenotarsi per seguire, presso la Sala Conferenze del Museo, i tredici appuntamenti con gli Ambasciatori APEI che fino alle 16.30 in coppia presenteranno le loro creazioni d’alta pasticceria, realizzate in squadra con ingredienti e aromi dell’Antico Egitto.

I prodotti saranno offerti in degustazione ai visitatori che assisteranno alle dimostrazioni dei Maestri.

Tutti i visitatori del Museo Egizio nella giornata di domenica 5 maggio riceveranno all’ingresso una moneta per ritirare presso le postazioni degli Ambasciatori APEI un omaggio “limited edition” pensato per celebrare la giornata speciale: la Tavoletta di Bes di cioccolato Nyangbo puro Ghana, realizzata dai Maestri torinesi Guido Castagna e Fabrizio Galla, l’Elisir del Faraone a base di anice e menta e un libretto di racconto dell’associazione arricchito di preziose ricette di pasticceria. Altra “chicca” sarà la speciale degustazione tematica di sorbetto al limone e basilico e gelato al miele con croccante di mandorla, realizzati dai gelatieri APEI.

"Abbiamo scelto di condividere una giornata di festa con il grande pubblico scegliendo una delle eccellenze culturali del nostro Paese quale il Museo Egizio – spiega Iginio Massari, Presidente dell’associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana -. Sarà un’occasione per presentare prodotti inediti d’alta pasticceria in un perfetto connubio tra la storia di una delle civiltà più antiche e la creatività dei nostri Maestri. E’ un appuntamento che si carica di un ulteriore significato vista la recente approvazione della legge che istituisce finalmente il riconoscimento ufficiale dei mestieri di pasticcere, chef e artigiani del cibo: un obiettivo che ho perseguito in prima persona per equiparare l’Italia alla Francia e ad altri grandi Paesi"

"Siamo grati ad APEI per aver ideato un evento di rivisitazione della cultura dell’antico Egitto attraverso l’alta pasticceria, ispirato agli aromi e ai profumi dei nostri Giardini Egizi, che apriranno al pubblico il 1° maggio – dichiara Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio - . È un anno importante per il Museo, che si appresta a celebrare il proprio bicentenario e che ha avviato un percorso di innovazione e trasformazione. Un piccolo assaggio di come si sta modificando l’Egizio si può avere in questi giorni: il 1° maggio apriamo al pubblico, infatti, sulla nostra terrazza i Giardini Egizi, frutto di un progetto di archeobotanica. Chi visiterà il Museo, da qui a ottobre, verrà accolto nell’atrio e sotto le arcate auliche del palazzo da statue di dèi e faraoni, provenienti dalla Galleria dei Re, attualmente in restauro, e posizionate nel luogo in cui furono sistemate due secoli fa quando la collezione arrivò a Torino".

Per info: apeiitalia.it