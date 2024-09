I trader di meme coin passano alla ICO di Crypto All-Stars. Ecco perché

Di recente il mercato delle criptovalute è stato volatile, con le meme coin che hanno subito un crollo brusco. Il sentiment degli investitori è diventato ribassista e nessuno sa quando la situazione migliorerà.

Ma nonostante questa incertezza, c'è una nuova moneta che sta entusiasmando il mercato. Si chiama Crypto All-Stars (STARS) e la sua ICO sta suscitando notevole entusiasmo, raccogliendo quasi 1 milione di dollari nel giro di poche settimane.

I prezzi delle criptovalute scendono mentre aumentano i timori di recessione

Il mercato delle criptovalute sta attraversando un periodo difficile: Wall Street teme una possibile recessione negli Stati Uniti, e questo spinge gli investitori a giocare sul sicuro.

Quando gli investitori diventano nervosi, tendono ad abbandonare le criptovalute. Ed è per questo che stiamo assistendo a un crollo dei prezzi. A peggiorare la situazione, ad agosto si è aggiunta la situazione con lo yen giapponese. Molti operatori istituzionali hanno liquidato le loro posizioni in yen perché i tassi di interesse in Giappone erano aumentati.

Questa variazione del tasso ha esercitato una pressione maggiore sui prezzi delle criptovalute perché, quando gli investitori istituzionali liquidano le posizioni in un mercato, spesso ciò ha effetti a catena anche sugli altri.

Ciononostante, Bitcoin continua ad attirare l'interesse di player internazionali del calibro di Goldman Sachs e BlackRock che continuano ad esporsi al mercato delle criptovalute.

Quindi, anche se al momento la situazione potrebbe sembrare difficile, ci sono buone probabilità che le criptovalute possano riprendersi negli ultimi mesi dell'anno.

Perché gli investitori stanno abbandonando le meme coin in questo momento?

Ti ricordi quando le meme coin erano in forte espansione? Purtroppo, quei giorni sembrano ormai un lontano ricordo. Di recente il mercato delle meme coin ha subito un duro colpo: il suo valore totale è sceso sotto i 37 miliardi di dollari.

Siamo ben lontani dai picchi folli che abbiamo visto a fine marzo. È stata una settimana dura per tutte le principali meme coin.

PEPE è sceso del 6%, rispetto a FLOKI, che è sceso del 21%. Ma la performance peggiore è quella di DOGS, che è crollata del 23%.

Quindi, cosa sta succedendo? Sembra che gli investitori si stiano tirando indietro di fronte a tutta questa incertezza economica.

Quando i tempi si fanno duri, le meme coin sono spesso le prime ad essere abbandonate. E sembra che per ora gli investitori si stiano limitando alle criptovalute a grande capitalizzazione, o che stiano abbandonando del tutto il mercato.

Crypto All-Stars continua a guadagnare popolarità grazie alla nuova funzionalità MemeVault

Mentre il mercato delle criptovalute è in difficoltà, un nuovo progetto continua a dare buoni risultati: Crypto All-Stars. Questo progetto è riuscito a raccogliere quasi 1 milione di dollari in poche settimane tramite la sua ICO.

Ma perché tutto questo clamore? Il motivo principale è la caratteristica principale di Crypto All-Stars: MemeVault.

È una specie di "hub" in cui gli investitori possono mettere in staking meme coin e guadagnare token STARS come ricompensa. Non è più necessario destreggiarsi tra più piattaforme: Crypto All-Stars riunisce tutto in un unico posto.

E c'è di più: il progetto prevede anche un sistema di tripla ricompensa per i titolari di STARS. Ciò significa che gli investitori che detengono già STARS riceveranno un rendimento 3 volte superiore per lo staking in MemeVault.

Inoltre, esiste un'app di staking per STARS stessa, che attualmente offre APY del 1.488%. L'entusiasmo attorno al progetto è reale.

L'app ha già bloccato 494 milioni di token STARS, e questo prima ancora che l'ICO si concluda. Anche i canali social di Crypto All-Stars stanno prendendo piede, con oltre 1.800 persone nella community di Telegram. STARS è stato addirittura sottoposto a verifica da SolidProof and Coinsult.

La conclusione è che, in un mercato che al momento appare poco incoraggiante, Crypto All-Stars sta guadagnando terreno.

Se gli sviluppatori riusciranno a mantenere questo slancio, STARS potrebbe diventare una meme coin da tenere d'occhio quando le condizioni diventeranno rialziste.

