Lunedì 9 settembre “Instrumental Puccini”: un omaggio a Giacomo Puccini nella Residenza Crocetta di Torino

“Instrumental Puccini” è il titolo del concerto in programma lunedì 9 settembre alle 16 nella Residenza per Crocetta di Torino (in via Gian Domenico Cassini, 14) organizzato nell’ambito della 45ma stagione di Antidogma Musica in collaborazione con il gruppo Korian – Segesta.

Questo concerto speciale celebra il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, uno dei compositori più amati di sempre, con una selezione delle sue opere più celebri, trascritte ed eseguite in una nuova veste strumentale.

L'evento vedrà la partecipazione de I Solisti dell’Orchestra Sinfonica di Savona: Valerio Giannarelli al violino, Claudio Gilio alla viola, Eugenio Solinas al violoncello, Luigi Giachino, al pianoforte e autore delle trascrizioni.

Il programma musicale prevede una selezione di arie tratte dalle opere più rappresentative di Giacomo Puccini, rivisitate per una formazione da camera. Questi capolavori, originariamente concepiti per voci liriche e grandi orchestre, verranno riproposti in una dimensione più intima, ma non meno emozionante, grazie agli arrangiamenti di Luigi Giachino e all'interpretazione raffinata dei solisti.

Tra i brani in programma:Manon Lescaut (1893) – "Sola, perduta, abbandonata" (atto quarto)

La Bohème (1896) – "Che gelida manina" (quadro primo), "Mi chiamano Mimì", "Quando m’en vo" (quadro secondo), "Sono andati? Fingevo di dormire" (quadro quarto)

Tosca (1900) – "Vissi d’arte" (atto secondo), "E lucevan le stelle" (atto terzo)

Madama Butterfly (1904) – "Un bel dì vedremo" (atto secondo)

Turandot (1924) – "Nessun Dorma" e "Tu che di gel sei cinta" (atto terzo)

Questo evento rappresenta un’occasione rara per riscoprire le opere di Puccini sotto una nuova luce. Le trascrizioni per pianoforte, violino, viola e violoncello permettono di cogliere la bellezza e la complessità delle partiture originali, pur in assenza delle voci liriche. Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle melodie struggenti e dalle atmosfere intense che caratterizzano l’opera di Puccini, da sempre capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Il concerto è aperto a tutti.

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com e sul sito: www.antidogmamusica.org