A Nichelino “Lo sport non va in vacanza”: centri estivi, palestre e parrocchie mobilitate per i ragazzi

A Nichelino “Lo sport non va in vacanza”: tutti i centri estivi accreditati

La scuola è finita e a Nichelino "Lo sport non va in vacanza": sono tanti i complessi, le palestre e le parrocchie coinvolte nell'iniziativa per un'estate all'insegna del divertimento, con il patrocinio e il sostegno comunale ai Centri Estivi Accreditati con agevolazioni in base alla fasce ISEE per le famiglie. S.C.S.D. CENTRO NUOTO NICHELINO

SUMMER SPLASH 2024

Fino al 6 settembre

Presso Piscina – via Vittime di Cernobyl, 32

Per info e iscrizioni: cell. 375.6458516/ segreteria tel. 011.625863 / e-mail: summersplash.cnn@gmail.com

Età dai 3 ai 13 anni

A.S.D. NICHELINO HESPERIA N.H. VILLAGE 2024

Fino al 2 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre

Presso Complesso Comunale “G. Ferrini” – via Prunotto, 17

Per info e iscrizioni: cell. 348.6538324 / tel. 011.621955 e-mail: nichelinohesperia@libero.it

Età dai 3 ai 13 anni

A.S.D. ONNISPORT CLUB 1972 E A.S.D. G.S. SANGONE

ESTATE IN SPORT

Fino al 9 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre

Presso Complesso Comunale “G. Scirea” – via Berlinguer, 40

Per info e iscrizioni: cell. 340.0762821 e-mail: estateinsport@yahoo.com

Età dai 4 ai 14 anni

A.S.D. NICHELINO VOLLEY SUMMER CAMP NICHELINO VOLLEY 2024

Fino al 2 agosto

Presso palestra Scuola “A. Moro” – via Turati, 2

Per info e iscrizioni: cell. 377.0949668 e-mail: nichelinovolley@gmail.com

Età dai 6 ai 14 anni

A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO

SPOR-TI-AMO – SUMMER CAMP

Fino al 2 agosto e dal 2 settembre al 6 settembre

Presso palestra Scuola “A. Gramsci” – via Cacciatori 21/12

Per info e iscrizioni: cell. 331.4757593 – e-mail: info@pallacanestronichelino.it

Età dai 6 ai 12 anni

A.S.D. NEW SILVAN SCHOOL DANCE LA NUOVA ERA DEI SUPER EROI

Fino al 9 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre

Presso Scuola materna A. Negri Via Carducci,4 (3-5 anni),

palestra C. Pavese, via Toti (6-15 anni),

palestra A. Manzoni, via Moncenisio 24 (6-15 anni).

Per info e iscrizioni: cell. 338.9919210/segreteria tel. 011.19376433/ e-mail: summercamp.lanuovaera@gmail.com

Età dai 3 ai 15 anni

S.S.D. AKUADRO SPORT

CENTRI ESTIVI AKUADRO SPORT

Fino al 9 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre

Presso palestra Akuadro – via XXV Aprile, 154

Per info e iscrizioni tel 011.6206549/ cell. 333.1514418/ e-mail: info@akuadro.it

Età dai 3 ai 15 anni

A.P.S. AMICI DEL DON BOSCO SUMMER CAMP DON BOSCO 2024

Fino al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre

Presso Campi Sportivi “Don Bosco” – viale Kennedy, 24

Per info e iscrizioni: cell. 346.7923811 / e-mail: gliamicideldonbosco@gmail.com

Età dai 4 ai 12 anni

BASKET 2000 – ORIENTE – DANCE TOGETHER

SUMMER VILLAGE SINERGY 2024

Fino al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre

Presso Scuola Materna A. Frank, via Carducci, 4 (3-5 anni),

palestra “W. Disney” via Puccini, 39

Per info e iscrizioni: cell. 351.7646455 e-mail: summer.village21@gmail.com

Età dai 3 ai 13 anni

A.P.S. NOI FIDUCIA ESTATE UP 2024

Fino al 5 luglio

Presso Parrocchia Madonna della Fiducia e Parrocchia SS. Trinità

Per info e iscrizioni: cell. 347.3728841/ e-mail: estateup@edoardonichelino.it

Età dai 6 ai 15 anni