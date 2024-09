Imposta di soggiorno, solo il 13% dei comuni piemontesi la applica: Sestriere nella top 10 nazionale

In Piemonte sono quasi mille (926 per la precisione) i Comuni che, in quanto località turistiche, città d'arte o capoluoghi di provincia, possono applicare l'imposta di soggiorno ma nel 2023 l'hanno fatto soltanto 125, pari a una quota del 13,5%: è quanto risulta dall'analisi condotta dal Centro studi enti locali sulla base dei dati Siope.

Percentuale identica alla Lombardia

La percentuale è la stessa di Lombardia e Sardegna, mentre in Valle d'Aosta l'imposta di soggiorno è applicata dall'80% dei Comuni, in Toscana dal 61%, in Liguria dal 54%; il Friuli-Venezia Giulia è al 45%, il Trentino Alo Adige al 41%.

Sestriere nella top 10 nazionale

Nella top ten nazionale del dato pro-capite prodotto dalla tassa pagata dai turisti c'è Sestriere che nel 2023 ha incassato 601.698 euro, 648 in media per i suoi 929 abitanti.

La nota località della Valle di Susa si trova al settimo posto in questa particolare graduatoria capeggiata da Corvara in Badia, che nel 2023 ha incassato 1 milione e 978.876 euro dalle imposte di soggiorno versate, con un dato pro capite di 1.448 euro rispetto ai suoi 1.367 abitanti.