Da Diabolik alle figurine Panini di Maradona e Pelè: domani riecco la Fiera del Fumetto

Come sempre presso il Mercato Coperto di Piazza Madama Cristina con orario continuato dalle 9 alle 19 . La Fiera ospita espositori e collezionisti da tutta Italia, gli stand delle case editrici indipendenti più interessanti, e offre un panorama completo del mercato del fumetto, sia per collezionisti che per semplici appassionati. Insieme ad una esauriente offerta di interessanti pezzi d'antiquariato, garantita dalla presenza di alcuni quotati mercanti, viene infatti presentata un'esauriente panoramica delle nuove tendenze dell'editoria amatoriale e di massa.

Non mancano per i collezionisti meno esigenti molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche. Senza dimenticare delle autentiche chicche per collezionisti: tavole originali disegnate e firmate dai grandi del fumetto mondiale, “numeri uno”, rarità assolute.

La ricchissima area delle Figurine