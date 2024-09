Kiev, licenziamenti nel governo e dimissioni clamorose

Già da fine agosto in Ucraina erano iniziate a volare alcune teste, soprattutto nell’esercito. Poi dai primi giorni di settembre sono cominciate le dimissioni e poi i licenziamenti veri e propri. A Kiev ora si sta svolgendo una profonda modifica dell’apparato governativo, che molti attribuiscono al bisogno di Zelensky di rafforzare la presa sul potere. Sebbene i media lo descrivano timidamente come “rimpasto”, sotto certi aspetti assomiglia di più a una chiamata a raccolta dei fedelissimi in vista della fine del conflitto. Zelensky infatti ha incassato le dimissioni di ministri di altissimo livello, dei quali non ci si aspettava un’uscita. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il primo fra tutti è il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, in carica dal marzo 2020. Era il soggetto più riconoscibile all’estero e quello coi contatti più stretti fra gli alleati occidentali. In quattro anni ha viaggiato instancabilmente in lungo e in largo per cercare sostegno e assistenza, ma Zelensky chiedeva più energia nell’ottenere nuovi aiuti e nuovi armamenti. Eppure Kuleba era riuscito a ricevere dai Paesi NATO i carri armati pesanti, i jet da combattimento e i missili a lungo raggio. La sua colpa forse è stata quella di non essere del tutto allineato al potente ufficio presidenziale. Anche l’uscita del ministro dell’Industria Oleksandr Kamyshin ha sorpreso molti in Ucraina, perché aveva migliorato la produzione industriale bellica di droni e missili. Gli altri colpiti dal rimpasto sono stati il ministro della Giustizia Denys Maliuska e quello dell’Ambiente Ruslan Strilets, oltre al direttore del Fondo del Patrimonio statale Vitaliy Koval. Zelensky ha sollevato dall’incarico pure il direttore di Ukrenergo, l’ente che gestisce la rete elettrica nazionale.