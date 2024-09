Modelli di business alternativi: i trend attuali e quelli del futuro

L'evoluzione delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione influisce profondamente sulle dinamiche di sviluppo dei modelli di business. La disponibilità di nuove risorse consente agli imprenditori di adottare approcci innovativi e di offrire soluzioni diversificate per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti. Il panorama del business moderno è reso complesso e variegato dalle tendenze emergenti degli ultimi anni, che si sono recentemente affermate come veri e propri driver di sviluppo.

L’ascesa della sharing economy

Laè uno dei modelli che sta trasformando radicalmente il panorama del business. Molte aziende hanno abbracciato questo approccio, sostituendo modelli tradizionali che si sono dimostrati meno efficaci. Il principio chiave della sharing economy è il consumo collaborativo basato su transazioni dirette tra pari (peer-to-peer).Nell’ambito della sharing economy non solo cambiano le abitudini dei consumatori ma emergono anche nuovi orizzonti per gli imprenditori,che hanno maggiori possibilità di esplorare e sviluppare modelli di business innovativi.

La diffusione di business sostenibili

La sostenibilità ha conquistato un ruolo centrale nel mondo economico e commerciale, richiedendo, di conseguenza, un cambiamento radicale nelle pratiche aziendali. Con l’espressione 'business sostenibili' si fa riferimento ad ogni genere di attività che adotta misure e iniziative volte a generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. L’emergere di questi modelli è dovuto non soltanto a fattori di natura etica ma anche alla crescente domanda, da parte dei consumatori, di prodotti e servizi sostenibili. Un esempio significativo è l'industria della moda: diversi brand hanno implementato programmi per il recupero e il riutilizzo dei capi usati, trasformando i vestiti dismessi in fibre per nuovi indumenti e contribuendo alla riduzione di rifiuti tessili.

Verso una crescente digitalizzazione

La digitalizzazione è uno dei trend più longevi quando si parla di business e, soprattutto, marketing. Con la rapida evoluzione delle tecnologie digitali, aziende e imprenditori devono fare costantemente i conti con le ultime novità. Ad oggi, fare business online va ben oltre la semplice gestione di un e-commerce o l'integrazione di attività in-shop con i canali digitali. Ormai è diventata indispensabile una presenza online a 360°, che non può prescindere da un, la cui rilevanza è destinata ad aumentare ulteriormente nel prossimo futuro. Secondo recenti studi di settore, alla fine del 2023 il numero di utenti dei social media a livello globale sfiorava i 5 miliardi, segnando un aumento rispetto all'anno precedente.

Il community-based business

Il modello di business 'community-based' è strettamente connesso alla digitalizzazione e all'importanza crescente dei social media, incorporando anche principi della sharing economy. Questo approccio si basa su una community, ossia un gruppo di persone che utilizzano uno spazio digitale per scambiare idee, conoscenze e contatti, oltre a beni e servizi. Questi, esplorati da un numero sempre più crescente di professionisti per le loro potenzialità commerciali, non solo fungono da customer base, ma rappresentano anche ambienti favorevoli allo sviluppo personale e professionale.

