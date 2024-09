Open Days all'Istituto delle Rosine: due giorni per presentare le nuove sale polifunzionali

Dopo un anno di grandi successi e la nascita di attività sociali gratuite per la Città, sabato 14 e domenica 15 settembre,dalle ore 14 alle 18, l’Istituto delle Rosine riapre le porte del suo Polo artistico e culturale (via delle Rosine, 11) per presentare nuove sale polifunzionali di diverse metrature per convegni, conferenze, meeting e il Teatro delle Rosine, un centinaio di posti per un piccolo gioiello nel pieno centro di Torino. Sul “palcoscenico delle Rosine” si potranno organizzare stagioni teatrali e attività culturali. Altra novità: il calendario di corsi e seminari per bambini, giovani e adulti, arricchito di nuovi appuntamenti.

“La risposta del pubblico, sin dall’apertura, è stata molto positiva. Anche la partecipazione del Polo al Salone Internazionale del Libro con 13 eventi per il Salone Off, con ospiti illustri, è stato un grande risultato per noi” dice il direttore generale Massimo Striglia.

“I corsi e i seminari contribuiscono a finanziare le nuove opere sociali: dopo il Cerchio delle Mamme e dei Papà - per sostenere i neo genitori - e il Punto di Ascolto Donne in Difficoltà, quest’anno siamo pronti per inaugurare un servizio di Musicoterapia per i bambini audiolesi. Essere allievi del Polo delle Rosine significa anche sostenere attività sociali come queste” – dichiara la direttrice artistica, Sara d’Amario.

L’Istituto, attraverso il suo Polo artistico, riprende la grande tradizione di trasmissione del sapere e rivitalizza la memoria dell’Opera nata a metà Settecento dalla geniale intuizione della fondatrice, Madre Rosa Govone, che dedicò la sua vita alla valorizzazione delle donne, non solo dal punto di vista spirituale ma anche professionale, anticipando di due secoli alcuni capisaldi dell’emancipazione femminile. Proprio per questo, tutti i corsi, seminari e workshop del Polo contribuiscono a finanziare le nuove Opere Sociali rilanciate dall’Istituto: il Punto di Ascolto per Donne in Difficoltà, il Cerchio delle Mamme (e dei papà) e la Musicoterapia per bimbi audiolesi (i dettagli e le modalità di accesso a questi servizi gratuiti sono sul sito www.lerosine.it).

“Se non si sogna in grande, si sta solo dormendo” è lo slogan del Polo, nato da un’idea del Dottore Commercialista Massimo Striglia, Direttore generale dell’Istituto, che ha affidato la direzione artistica all’attrice, scrittrice e drammaturga Sara D’Amario, creatrice dello slogan, che mette a servizio del Polo 30 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo e della cultura.

Sotto la loro direzione, il nuovo Polo artistico propone corsi di Recitazione per principianti e amatori di tutte le età, corsi di Perfezionamento per attori professionisti e per chi vuole prepararsi all’ingresso nelle Accademie Nazionali,Laboratori Creativi per bambini, corsi di Dizione, di Calligrafia, di Pittura, di Disegno Manga, di Fotografia, di Canto, Pianoforte e Song Writing; corsi di Conversazione in lingue straniere; corsi di Uncinetto e di Cucito, con lezioni dedicate a riparazioni sartoriali, a creazione di accessori, di costumi teatrali e al “re-fashion”. Sono previsti corsi di Contabilità e seminari di Pronto Soccorso Fisco, workshop di Difesa Personale, seminari per imparare ad Usare al Meglio il Web per la propria attività, oltre a quelli per sviluppare le proprie Life Skills e di Public Speaking, per chi desidera essere ascoltato con maggiore attenzione. È possibile frequentare anche il Book Club, il cui percorso di letture è collegato agli incontri con autrici e autori, ai seminari di Storia del Cinema e di Criminologia.

Tutte queste attività vengono svolte in spazi polifunzionali tecnologicamente avanzati, disponibili anche per essere affittati a terzi per eventi, così come il grande giardino (per le schede tecniche consultare il sito www.lerosine.it). Per chi vuole anche approfondire la storia di questo luogo speciale, sono periodicamente programmate delle Visite Guidate.

Ci si può iscrivere alle attività scrivendo a info@lerosine.it, inviando un messaggio WhatsApp o telefonando al numero 334-7496371 o al n. 011-93504449

“Venite a scoprire le novità di quest’anno” è l’invito del direttore generale del Polo, Massimo Striglia. “Chi frequenta i corsi e i seminari, come chi affitta le nuove Sale Polifunzionali per organizzare i propri eventi culturali o privati, fa qualcosa di bello per sé ma anche di buono, perché contribuisce a finanziare le Opere Sociali.”

Le sale, con ingresso da via Plana 8/C, sono tecnologicamente avanzate e sono adibite a mostre, convegni, congressi, eventi culturali, spettacoli, danze, concerti, sfilate di moda, eventi privati.

La descrizione dettagliata e le schede tecniche con dimensioni del palcoscenico e attrezzatura si possono consultare sul sito www.lerosine.it