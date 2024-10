Con C2C KIDS! anche Moncalieri protagonista nella settimana dell'arte torinese

Nel prestigioso contesto della Contemporary Art Week torinese, dal 31 ottobre al 3 novembre si svolgerà la ventiduesima edizione di C2C Festival. Anche Moncalieri sarà protagonista della kermesse ospitando C2C KIDS!

Creatività e socialità per ragazzi e bambini

Si tratta di un progetto ideato per accrescere le occasioni di creatività e socialità legate al suono, dedicato alle giovani generazioni, bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni (ma fino agli under18 sono tutti benvenuti). Inserita in una dimensione collettiva, la musica è il cuore del progetto e rappresenta un mezzo con cui esplorare nuove forme di intrattenimento. Giunto alla sua seconda edizione, C2C KIDS! anticiperà la XXII edizione di C2C Festival, con il supporto della Città di Moncalieri, varcando i confini cittadini il 27 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 19 presso il centro di produzione teatrale Fonderie Limone.

Chi saranno i protagonisti

Gli spazi delle Fonderie Limone si animeranno con speciali set di artisti internazionali e nazionali: Brian Piñeyro, in arte DJ Python, un eclettico producer e dj statunitense di origini argentine ed ecuadoregne; Lavalamp, all’anagrafe Martina Graziosi, dj marchigiana che da anni esplora il mondo musicale centro-sudamericano. Saranno attivati due laboratori didattici per differenti fasce di età che vedranno il coinvolgimento e la curatela di diversi artisti.

Ghiaia Tonale è un laboratorio musicale per bambini dai 5 agli 8 anni proposto da Giulia Impache e Andrea Marazzi di Pietra Tonale che avrà l’obiettivo di introdurre all'esplorazione del suono, all'improvvisazione e alla creazione partecipata attraverso l’utilizzo della tecnologia come stimolo alla creatività. Il laboratorio si concluderà con la registrazione e l’ascolto di una breve composizione collettiva, risultato dell’esplorazione sonora e dell’improvvisazione guidata, con i suoni registrati e gli interventi vocali dei bambini.

A Fantasy Soundscape è il workshop proposto da ALMARE, organizzazione la cui ricerca si dedica alle pratiche contemporanee che utilizzano il suono come mezzo espressivo. Attraverso una serie di brevi attività propedeutiche all’educazione all’ascolto, le ragazze e i ragazzi dagli 8 anni in su saranno guidati nella creazione di soundscape fantastici a partire dalla domanda posta dal compositore canadese Murray Schafer: "Avete mai fatto un sogno sonoro? Avete mai sognato musica?".

In programma anche dj set e animazione

Durante i dj set saranno previste attività per i più piccoli a cura di psicomotriciste. L’intera programmazione è dedicata alle famiglie. Per favorire la partecipazione di tutti i pubblici, le attività di C2C KIDS! saranno fruibili con un biglietto d’accesso a costo contenuto acquistabile su DICE. Sarà possibile riservare il proprio posto per i workshop gratuitamente tramite il servizio di prenotazione attivato per l’evento.

Per maggiori informazioni consultare il sito web www.clubtoclub.it.