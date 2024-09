Raspini lancia il nuovo marchio: visione futura che unisce identità, qualità e territorio

Al logo è stato poi aggiunto il payoff "Buoni, Autentici, Genuini", un'espressione che non solo descrive i prodotti, ma riflette profondamente i valori aziendali. Raspini ridefinisce quindi il suo brand puntando su riconoscibilità e unicità, con l’obiettivo di rafforzare un’identità visiva che rispecchi anche l’appartenenza al territorio, un valore importante per il consumatore.

Il restyling del marchio è stato anche il primo passo verso il rinnovamento delle confezioni di affettati mainstream. Per Raspini, la confezione è un mezzo di comunicazione diretto con il consumatore: le nuove vaschette sono essenziali e "parlanti", caratterizzate da un’ampia finestra che mette in evidenza il prodotto. Le informazioni necessarie sono ben visibili e, con il profilo del Monviso e del paese a fare da sfondo, viene raccontata la lunga storia dell’azienda, legata indissolubilmente al Piemonte, terra d’eccellenze e di tradizioni. Dal 1946 l’azienda non ha mai spostato la sua sede, perché in Raspini si continua a pensare che ciò che caratterizza questo territorio si ritrovi nei prodotti, e che le radici del Monviso siano il vero ingrediente segreto.