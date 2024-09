Tempo di birra, conto alla rovescia per il Paulaner Oktoberfest Torino 2024

Le prenotazioni per Paulaner Oktoberfest Torino 2024 sono ufficialmente aperte sulla piattaforma del sito oktoberfest.torino.it. La manifestazione, patrocinata dalla Città di Torino, si svolgerà dal 19 ottobre al 3 novembre al Parco della Pellerina, portando a Torino l’inimitabile atmosfera dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

La prenotazione, valida per singoli o gruppi, consente non solo di saltare la coda e accedere al padiglione senza attese, con la sicurezza di avere un tavolo riservato, ma offre anche l'opportunità di usufruire di menù a prezzi più vantaggiosi rispetto all’acquisto dei singoli piatti direttamente all’evento. Come suggerisce la campagna “Un’Oktoberfest più dolce”, la golosità è protagonista: i primi 500 prenotati riceveranno, infatti, in omaggio un dolce bavarese, da scegliere tra lo strudel con mele e cannella, tipico della tradizione tirolese, la torta Foresta Nera con salsa al cioccolato, uno dei dolci più famosi della pasticceria tedesca, la cheesecake con salsa al lampone, un fresco e delizioso dolce al cucchiaio, oppure il brownie ai lamponi, gluten-free con semi di girasole e zucca, nocciole croccanti, mandorle e lamponi.

Il Paulaner Oktoberfest Torino sarà ospitato in uno spettacolare padiglione coperto di 3.000 metri quadrati, con oltre 2.500 posti a sedere, allestiti come nell’Oktoberfest di Monaco. La celebre birra Paulaner, protagonista dell’evento, sarà servita nei classici boccali da un litro, accompagnata dai piatti tipici della tradizione tedesca, come stinchi, schnitzel, gulasch e spätzle, preparati al momento nella grande cucina a vista. Le serate saranno animate da autentiche band bavaresi e, nei weekend, da performance dei migliori gruppi live del momento.

Il Paulaner Oktoberfest Torino si prepara ad accogliere oltre 200.000 visitatori nei 16 giorni di festa, affermandosi come uno degli eventi di punta dell’autunno torinese. Il sistema di prenotazione è attivo sul sito ufficiale oktoberfest.torino.it, dove è possibile riservare il proprio tavolo e assicurarsi un’esperienza di festa senza attese, con menù esclusivi e vantaggi riservati.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 19 ottobre alle 11:00. Il sabato e la domenica, l’apertura del padiglione sarà alle ore 11:00 e si proseguirà fino a tarda notte, mentre dal lunedì al venerdì si inizierà alle 18:00. Tutte le sere esibizioni di gruppi musicali bavaresi e animazione con dj set. Il Luna Park sarà aperto dal 5 ottobre al 10 novembre.

L’ingresso è gratuito.