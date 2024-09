San Mauro Torinese: domenica 15 settembre arriva "OLISTIKHA FESTIVAL" tra Arti e Scienze Olistiche

In occasione della Festa Patronale, dalle 10 alle 19, “OLISTIKHA FESTIVAL” offrirà una giornata ricca di attività per avvicinare cittadini, turisti e curiosi al mondo delle arti e delle scienze olistiche. Un'occasione per esplorare nuove pratiche, conoscere tecniche di benessere psico-fisico e riflettere sull’importanza del rapporto tra uomo e ambiente.

Sul Ponte storico Vittorio Emanuele III e nella rinnovata Piazza Europa, verrete accolti con competenza ed entusiasmo dai nostri operatori olistici che vi accompagneranno in questo affascinante viaggio alla scoperta di un nuovo equilibrio interiore. Vi attende infatti un Festival dedicato al Benessere Olistico a 360 gradi, anche attraverso un ricco programma di workshop e conferenze.

Il Festival sarà suddiviso in diverse aree tematiche per offrire esperienze diversificate e rispondere a molteplici interessi:

- Area Benessere: saranno presenti attività come massaggi ayurvedici, sonori e rilassanti, pratiche energetiche come Reiki e Pranic Healing, oltre a cromoterapia e cristalloterapia.

- Area Movimento: si potrà partecipare a sessioni di Yoga, Tai Chi, arti marziali e Biodanza, discipline che promuovono il benessere psicofisico attraverso il movimento consapevole.

- Area Conferenze e Workshop: uno spazio dedicato a conferenze e seminari, dove relatori e operatori condivideranno conoscenze su guarigione, energia e consapevolezza.

- Area Nutrizione: esperti di alimentazione olistica saranno a disposizione per spiegare l’importanza della nutrizione nel processo di guarigione psicofisica.

- Area Sociale: un’area volta a sensibilizzare su temi legati alle disabilità, alle neurodivergenze e all’inclusione sociale.

- Area Commerciale: stand dedicati a prodotti naturali, biologici e artigianali, in linea con la filosofia olistica.

Durante la giornata, in Piazza Europa si alterneranno conferenze e workshop, offrendo ai partecipanti numerose occasioni per approfondire diverse discipline e pratiche olistiche.

Il programma dell'Area Conferenze prevede incontri formativi e pratici su vari temi legati alle scienze olistiche:

10:15 – 11:15: Biodanza - Nelson

11:15 – 12:15: "Kloto e Ghiandola Pineale" - Cristina Bonora

12:15 – 13:15: "La palestra del cuore" - Daniela Micali

14:15 – 15:30: Conferenza sul Pranic Healing - Stefania Angela Giuliani / Carlo Emanuele Musso

15:30 – 16:30: Tantra: "Il ponte dell'Amore tra dentro e fuori" - Dora Cazzadore

16:30 – 17:00: Comunicazione Non Violenta - Giancarlo

17:00 – 18:00: Biodanza - Giancarlo, Laura, Angelo

18:00 – 19:00: "Accedere al proprio Potere – Le chiavi di accesso" - Alessandra Colombo





L'Area Pagoda sarà dedicata a workshop pratici, meditazioni e Tai Chi, dove i partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità e scoprire nuove pratiche di benessere:

11:00 – 12:00: Tai Chi Chuan - Stefano Sarti

12:00 – 13:00: Campane di cristallo - Ramona Ottino

14:00 – 15:00: Workshop "Da Te a Me, incontrarsi nel Tantra" - Dora Cazzadore

15:00 – 16:00: Workshop "Il conflitto", esercizi per la serenità - Lidia Salvaggio

16:00 – 17:00: Workshop "Liberati da pensieri ed emozioni che ti appesantiscono" - Lidia Salvaggio

17:00 – 18:00: Tai Chi Chuan - Stefano Sarti

18:00 – 19:00: Workshop "Alla scoperta della multidimensionalità" - Barbara Nervo

OLISTIKHA FESTIVAL rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo delle arti e delle scienze olistiche, esplorando nuove pratiche di benessere e consapevolezza. L’evento è aperto a tutti, dai neofiti ai più esperti, e promette di offrire una giornata di arricchimento personale, sociale e spirituale.

L’evento è organizzato da OLISTIKHA A.P.S. ed è patrocinato dal Comune di San Mauro Torinese.

Informazioni e contatti

Sito web: olistikhafestival.com

Facebook: Olistikha Festival

Instagram: OlistikhaFestival

Mobile: 347 271 0497