Il mondo creativo dei Lego entra in Abbazia a Cavour

I Lego entrano in Abbazia e al Museo Caburrum e presto Santa Maria di Cavour diventerà un Lego. Il complesso di via Saluzzo 72.

Domani, sabato 14, e domenica 15 settembre, si terrà ‘Brick in Abbazia’. Un appuntamento dedicato al mondo dei mattoncini colorati tra giochi, esposizioni di modellini e cultura.

“L’idea è nata dalla collaborazione con Manuela Agostinetti, un’architetta di Torino e membro dell’associazione ‘Brick’” spiega Gianluca Collino, di ‘Familiarmente’, associazione gestrice del polo cavourese e organizzatrice dell’evento.

L’obiettivo è valorizzare un ambito ancora poco esplorato nel modellismo Lego, orientando l’attenzione dai paesaggi medievali o fantasy verso la riproduzione di edifici storici, come la stessa Abbazia di Santa Maria, che sarà al centro di un’iniziativa particolare.

“L’edizione di quest’anno sarà un esperimento, ma l’obiettivo è farlo diventare un evento annuale, con una mostra dedicata alle strutture storiche riprodotte in Lego” rivela Collino

Tra le attrazioni principali, un’area concorso dedicata ai piccoli costruttori suddivisa in due fasce d’età: 6-9 anni e 10-16 anni. Ci sarà l’opportunità di dare sfogo alla propria creatività utilizzando i mattoncini messi a disposizione dagli organizzatori, le due migliori creazioni verranno premiate con un set Lego. Per chi ama l’avventura, invece, ci sarà una caccia al tesoro. Non mancherà nemmeno un tavolo-laboratorio per piccoli e adulti.

Nei due giorni sarà allestita un’esposizione di opere, con autori provenienti da tutto il Nord Italia. Sarà presente anche un’area vendita dove si potranno acquistare anche le creazioni messe in mostra.

Durante l’evento ci sarà l’esposizione del progetto triennale di realizzazione del modellino in scala dell’Abbazia di Santa Maria con Lego realizzati appositamente: “Quest’anno ci concentreremo sulla progettazione e sulla rilevazione della struttura, con un’attenzione particolare ai dettagli cromatici per avvicinare il più possibile i mattoncini ai colori originali dell’edificio. L’anno prossimo contiamo di esporre il modellino completo della struttura principale, mentre il terzo anno sarà dedicato ai dettagli interni, come la cripta e gli affreschi. È un progetto ambizioso, che richiede un notevole investimento di tempo e risorse, ma siamo entusiasti di portarlo avanti” commenta Collino.

‘Brick in Abbazia’ rispetterà i seguenti orari: domani dalle 14 alle 18,30 e domenica 15 dalle 9 alle 18. L’ingresso costa 3 euro, gratis per i bimbi da 0 a 10 anni, e si potrà visitare anche il complesso abbaziale.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, poiché le esposizioni sono allestite al coperto. Per ulteriori informazioni: 348 5472944 o via e-mail a info@abbaziasantamaria.it.