Dalla gimkana trattoristica a San Bernardino: 50 anni di storia attraverso i manifesti delle feste

La Pro loco di Bricherasio festeggia i suoi 50 anni rispolverando le locandine, i volantini e il materiale grafico stampato in occasione delle feste. La mostra ‘I 50 anni della Pro loco attraverso i suoi manifesti’ verrà inaugurata domani, domenica 15 settembre, nell’ambito dei festeggiamenti dell’anniversario della fondazione a partire dalle 10,30 in piazza Santa Maria. Successivamente si potrà visitare in sala consigliare del municipio nei seguenti giorni ed orari: domenica 22 dalle 14,30 alle 18; giovedì 26 dalle 10 alle 12; sabato 28 dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18; domenica 29 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18. “La nostra idea è poi quella di allestire nuovamente la mostra in sede della Pro loco in modo che rimanga visitabile per un po’ di anni” annuncia il presidente Alberto Godino.

Sono un centinaio i manifesti e i prodotti grafici dedicati alle feste che i volontari della Pro loco hanno ‘rispolverato’ dopo una ricerca d’archivio. “Per ogni evento sono stati scelti i prodotti più significativi in modo da testimoniare non solo un cambiamento nel gusto grafico ma anche un’evoluzione nei programmi” spiega Godino. A ogni festa è dedicato un approfondimento in cui vengono rievocate le ragioni che hanno portato alla nascita. Oltre ai manifesti ci saranno anche prodotti stampati come la prima tessera dell’associazione e i tagliandini della prima edizione della Mangia & Cammina.

“La ricerca ci ha permesso di rintracciare eventi che sono andati perduti e di cui, in alcuni casi, non si era conservata la memoria come la Caccia al tesoro in bicicletta” rivela. Tra le iniziative abbandonate per ragioni di sicurezza c’è la gimkana trattoristica che veniva proposta in occasione della Sagra dell’Uva. È stato ritrovato materiale anche sulla festa di San Bernardino la cui ultima edizione si è svolta nel 1984 e che la Pro loco ha di nuovo voglia di organizzare: “Il suo programma era un mix di eventi musicali, culinari e religiosi come la processione degli incappucciati. Stiamo valutando se sia possibile riproporre l’evento in una chiave nuova”.

Sarà esposto il materiale promozionale anche di Bricherasio fiorita: rassegna florovivaistica che si è svolta all’inizio degli anni Duemila nel mese di maggio ma che poi è stata abbandonata a causa delle difficoltà causate dal maltempo e dal proliferare di iniziative analoghe nei comuni limitrofi.

La mostra testimonia anche la crescita dell’attività dell’associazione: “Siamo passati dalle due manifestazioni organizzate nei primi anni – la Sagra dell’Uva e la festa di San Giovanni – alle oltre dieci attuali con un incremento importante negli anni di presidenza di Severino Morero che ha iniziato la tradizione dei pranzi, delle cene, della festa di Pasquetta a Santa Caterina e dei cesti natalizi”.