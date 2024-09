Celebrata anche a Torino la Giornata Europea della Cultura Ebraica

"Questa mattina alla Sinagoga di Torino, ho partecipato, in rappresentanza del Consiglio Regionale, all’apertura della XXV edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Un'edizione speciale perché cade nel 600° anniversario dell'ammissione ufficiale della comunità ebraica a Torino", ha dichiarato Silvio Magliano, presidente della Gruppo Piemonte Moderato e Liberale in Consiglio Regionale.

"Ritengo particolarmente significativo il tema scelto per questa edizione, la famiglia, stimolante proprio nel contesto attuale in cui educare i giovani alla fede, alla cultura, alle radici permette loro di avere una chiave di lettura per vivere pienamente il loro ruolo nella società e i cambiamenti che le nostre comunità devono affrontare. Solo conoscendo approfonditamente la propria identità si è in grado di avere un confronto costruttivo e vero con altre culture e altre storie".

"Per questo ringrazio moltissimo la Comunità ebraica torinese per l'invito, per la giornata di racconto della propria identità e della propria cultura, anche in relazione con altre confessioni, ma soprattutto per la ricchezza che la sua presenza e la sua ricerca del confronto portano alla nostra società e al nostro Piemonte", ha concluso Magliano.