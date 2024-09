Cordoli divelti e radici affioranti: "I platani di corso Giulio a pochi centimetri dal disastro"

I platani di corso Giulio Cesare a "pochi centimetri dal disastro". A lanciare ieri l'allarme in Sala Rossa la capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, che ha presentato un'interpellanza dedicata alle piante situate tra il piazzale Romolo e via Cavagnolo.

Pericolo per pedoni e macchine

A preoccupare in particolare le radici, che hanno progressivamente sollevato e divelto il cemento della banchina alberata, creando una situazione di pericolo per i pedoni, gli automobilisti e il trasporto pubblico. Per consentire poi il passaggio di bus e tram, in un tratto la banchina è stata ulteriormente ristretta. "Questo -osserva l'esponente azzurra - ha portato ad un ulteriore indebolimento della struttura in cemento".

Al via gli interventi

Sollecitazioni raccolte dall'assessore al Verde Francesco Tresso, che però ha chiarito come al momento non siano programmati interventi di manutenzione straordinaria della banchina. Entro la fine di settembre, ha aggiunto, la Circoscrizione "provvederà a rimuovere i cordoli divelti".

Per risolvere definitivamente il problema gli uffici elaboreranno un progetto che riveda completamente questo tratto di corso Giulio Cesare, per consentire alle piante di crescere e migliorare la viabilità.

Risposte che hanno soddisfatto a metà Scanderebech, ha annuncia di presentare una mozione "per chiedere che vengano stanziati i fondi necessari per la risoluzione definitiva del problema". Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza di chi percorre quotidianamente corso Giulio Cesare, preservando al contempo il patrimonio arboreo della Città” chiosa l'esponente di Forza Italia.