La Città di Torino selezionata dal programma di Bloomberg "Managing talent" ad Harvard

Prosegue - e si arricchisce di un nuovo tassello - la collaborazione tra la Città di Torino e la fondazione filantropica Bloomberg. La Città è stata infatti ammessa al programma di alta formazione “Managing Talent in City Government: Recruiting, Retaining and Supporting Employees”, promosso nell’ambito della Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, progetto nato da una collaborazione tra la Harvard Kennedy School, la Harvard Business School e la fondazione Bloomberg.

Il programma mira a rafforzare la capacità dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni di reclutare, trattenere e sostenere efficacemente i propri dipendenti. Si tratta di un importante riconoscimento all’impegno della città nel promuovere una gestione innovativa delle risorse umane e nel rafforzare le competenze dei propri dirigenti, in linea con le migliori pratiche internazionali. Insieme a Torino prenderanno parte al programma una città europea (Bratislava), 11 città statunitensi (Boise, Madison, Syracuse, Iowa City, Providence, Lancaster, Peoria, Washington, Louisville, Dallas, Newport news), una città africana (Lusaka, Zambia), e la capitale della Nuova Zelanda, Wellington.

“Si tratta di un’opportunità davvero unica per la macchina comunale – commenta il sindaco Stefano Lo Russo – e siamo contenti ed orgogliosi che la fondazione Bloomberg abbia scelto nuovamente di supportare Torino. Il programma rappresenta un importante occasione per l’amministrazione per acquisire competenze avanzate nella gestione delle risorse umane e promuovere un ambiente di lavoro più efficace e inclusivo. L’impegno e le competenze dei dipendenti comunali sono stati preziosi in questi ultimi anni per soddisfare le stringenti scadenze imposte dal Pnrr e molto lavoro ancora ci attende, nella trasformazione della città che abbiamo avviato”.

Per Palazzo Civico parteciperanno alla formazione la direttrice generale, la direttrice del dipartimento Avvocatura, la dirigente della divisione Personale e il dirigente della divisione Progetti Speciali. La loro partecipazione sarà interamente finanziata da Bloomberg Philanthropies e si svolgerà in modalità mista, con sessioni online e in presenza.

La fondazione Bloomberg promuove progetti di sostegno no profit alle città su temi come la formazione, l’urbanistica, l’educazione, la sostenibilità ambientale. Per il Comune di Torino ha già messo a disposizione, senza costi per la città, la consulenza dell’urbanista Amanda Bloomberg, al lavoro sull’ascolto della città nell’ambito della costruzione del nuovo piano regolatore generale e nel supporto all’elaborazione del nuovo city branding, per aiutarla a diventare più internazionale e attrattiva per i torinesi e per i turisti di tutto il mondo. Nell'ambito della Bloomberg Harvard City Leadership Initiative la Città sta inoltre svolgendo attività di formazione e collaborando con gli esperti dell’Università Johns Hopkins per semplificare e migliorare alcuni processi, ad esempio per quanto riguarda le pratiche edilizie.