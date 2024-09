Ruben Östlund al Museo del Cinema per una masterclass e per ricevere il Premio Stella della Mole

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino celebra il regista, sceneggiatore e artista svedese Ruben Östlund, vincitore di numerosi e prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui due Palme d’Oro al Festival di Cannes: nel 2017 con The Square , pungente riflessione sulla società e sull'arte contemporanea, con una grande critica al cinismo dei nostri tempi, e nel 2022 con Triangle of Sadness , pellicola che esplora le dinamiche di classe attraverso una lente deformante che ne accentua il senso tragico.

L’ampio omaggio del Museo Nazionale del Cinema a Ruben Östlund, prevede una Masterclass, la consegna del premio Stella della Mole, l’inaugurazione dell’opera d’arte “The Square / Rutan” all’interno dell’Aula del Tempio, cuore del Museo, e la proiezione del film The Square al Cinema Massimo.

“Sono felice e onorato di ricevere il premio Stella della Mole e molto entusiasta della collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino – dichiara Ruben Östlund. La storia di Torino come città del cinema e questo grande museo, che non ho ancora potuto visitare ma di cui ho sentito parlare molto, mi hanno spinto a venire in Italia a settembre. Le opere d’arte “The Square” sono state esposte in modo permanente in quattro diverse città della Svezia e della Norvegia, questa è la prima volta che l’installazione sarà proposta al di fuori della Scandinavia. In questo momento storico è più che mai attuale parlare delle idee che l’installazione rappresenta, della nostra società, di cosa dovremmo fare e quale ruolo ha il cinema in tutto questo. Infine, ma non meno importante, non perdetevi l’inaugurazione dell’installazione e aspettatevi una sorpresa”.

In dialogo con il direttore del museo Domenico De Gaetano e con Stefano Boni, Östlund ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera nel corso di una Masterclass che si terrà giovedì 26 settembre alle ore 18.30 al Museo Nazionale del Cinema. Venerdì 27 settembre alle ore 18, sempre al Museo Nazionale del Cinema, sarà la volta della consegna del premio Stella della Mole, il riconoscimento cinematografico che viene assegnato a figure di spicco del cinema internazionale e che, con la loro arte, hanno dato contributi significativi al mondo del cinema. A seguire, l’inaugurazione dell’installazione artistica The Square / Rutan, ideata da Ruben Östlund e per la prima volta esposta fuori dalla Scandinavia. In occasione del vernissage, l’attore Terry Notary terrà una live performance ispirata dal film omonimo. Posizionata nell’Aula del Tempio, di fronte al Moloch, l’opera potrà essere ammirata e vissuta da tutti i visitatori che dal 27 settembre al 14 ottobre 2024 visiteranno il Museo Nazionale del Cinema. L’evento è realizzato in collaborazione con Solares Fondazione delle Arti e International Filmmaking Academy.

La giornata del 27 settembre si concluderà al Cinema Massimo dove alle ore 20.30 Ruben Östlund introdurrà la proiezione del film The Square.