Rivoluzione AI: l’impatto dell’intelligenza artificiale nei principali settori di mercato

Con il passare dei mesi l’Intelligenza Artificiale, e più precisamente l’AI generativa, sta dimostrando (confermando tutte le previsioni) di poter avere un impatto sensazionale in molteplici settori dell’economia e sulle attività umane in genere. Proviamo dunque ad indicare alcuni degli ambiti che subiranno le trasformazioni più significative.

AI nell’industria e nella manifattura

Il primo macro-settore dell’economia che affronterà una rivoluzione è quello industriale e manifatturiero. L’avanzata dell’Intelligenza Artificiale in questo campo si manifesta soprattutto attraverso i robot di ultima generazione straordinariamente sofisticati rispetto ai loro predecessori. Da decenni siamo abituati ad osservare come la forza lavoro umana venga sostituita dalle macchine intelligenti. Oggi in molte realtà produttive si vedono gli uomini lavorare al fianco di robot collaborativi o ‘cobots’ in uno spazio di lavoro condiviso. Le macchine vengono sfruttate per svolgere prevalentemente task ripetitivi e monotoni e qualche volta anche pericolosi, ma si possono spingere fino alla progettazione di modelli di produzione, possono assicurare livelli più elevati di garanzia della qualità. Tutto questo significa garantire alle imprese costi operativi ridotti e risultati di produzione migliori.

L'intelligenza artificiale nell'industria dell'iGaming

Secondo settore che vale la pena menzionare è quello del gaming, che dimostra come la rivoluzione AI investa in pieno anche il mondo dell’intrattenimento. L’Intelligenza Artificiale, se parliamo di videogiochi, si fa sentire soprattutto sotto l’aspetto del gameplay, che sarà con il passare degli anni sempre più realistico ed immersivo. L’AI permette di sviluppare esperienze che rispondono al linguaggio naturale. Con questo processo si è in grado di interpretare le emozioni dei giocatori e adattarsi al loro modo di giocare. I videogame quindi saranno sempre più personalizzati, verranno create esperienze interattive e nuovi metodi di pagamento come PayPal. Questi cambiamenti riguardano sia i videogame tradizionali per console o pc che altre tipologie, come le sale da gioco virtuali. Al giorno d’oggi i casinò con PayPal sono i più gettonati: di seguito puoi trovarne una lista completa su imiglioricasinoonline.net , dal momento che i portafogli elettronici rappresentano il metodo preferito per depositare e prelevare, soprattutto per la fascia d’utenza più giovane.

AI nel settore della finanza

Ovviamente non può essere ignorato il settore della finanza, che vede l’AI fornire un contributo senza precedenti nelle previsioni economiche. L’Intelligenza artificiale – che dalle parti di Torino di recente ha chiamato a raccolta ben 3000 esperti - aiuta i trader professionisti ad automatizzare le loro operazioni, e i semplici utenti a personalizzare i servizi bancari e i metodi di pagamento. Tutte le grandi compagnie di servizi finanziari sono impegnate a comprendere in che modo sfruttare al massimo l’avanzata dell’AI. Un esempio calzante è quello di PayPal, il più famoso portafoglio elettronico al mondo, che sta lavorando per arrivare a formule più semplici di transazione , sistemi migliori per riconoscere le abitudini dei consumatori, programmi di cashback e promozioni.

AI e trasformazione nel settore sanitario

Infine, il delicato e cruciale settore sanitario. Lo sviluppo dell'IA in ambito medico offre ed offrirà sempre più rilevanti opportunità. L’impatto dell’Intelligenza Artificiale, attraverso tecniche di apprendimento automatico, sta riguardando soprattutto l'imaging medico, lo sviluppo di farmaci, la medicina personalizzata, la previsione delle malattie, la chirurgia robotica e la sorveglianza delle malattie infettive. In ognuno di questi ambiti viene assicurata maggiore precisione e rapidità. Ad esempio le radiografie, risonanze magnetiche e TAC possono essere esaminate dagli algoritmi di deep learning con un livello di precisione senza precedenti, e supportare così i radiologi nell'identificazione precoce di patologie e nella formulazione di diagnosi. Questi tipi di algoritmi riescono a rilevare anomalie che potrebbero passare inosservate all'occhio umano, quindi velocizzano il processo diagnostico e al tempo stesso aumentano la sua affidabilità.