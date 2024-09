Al Polo del '900, l'Open Day della Scuola di Architettura per bambini: tema di quest'anno, Culture of Peace

Si svolge oggi l'Open Day della Scuola di Architettura per bambini dai 7 ai 12 anni al Polo del '900.

Il corso prevede 29 incontri per esplorare con laboratori pratici dall'architettura alla cucina. Il programma è costruito intorno al tema Culture of Peace ed è a cura del direttore Michele Armando in collaborazione con il Polo del '900.

Nata a Favara nel contesto di Farm Cultural Park, unica in Italia e seconda al mondo, la scuola ha come mission di stimolare la riflessione, la progettazione e l’azione per un miglioramento della società, educando a valori di accoglienza, partecipazione, solidarietà, generosità e impegno sociale.

Perché la Fondazione per l’architettura è interessata a una scuola di architettura per bambini?

L’obiettivo è abituare i bambini alla libertà del pensiero, alla magia della creatività, al desiderio di rendere possibile l’impossibile e di realizzare i propri sogni. La parola chiave è futuro: comprendere la prospettiva dei bambini sul mondo che abitano è la risposta per trovare nuovi modi di progettare. Un’architettura attenta alle esigenze dei più piccoli non solo migliora la qualità della loro vita presente, ma getta anche le basi per una società più inclusiva, rendendo le città del futuro più vivibili per tutti.