Aurora, terminati i lavori di rifacimento asfalto e sede tranviaria in via Cigna: ecco come appare ora

Finiti i lavori di rifacimento asfalto e sede tranviaria in via Cigna: ecco come appare ora

Buone notizie per i residenti di Aurora o per chi, causa lavoro, studio o svago, si trova a transitare in via Cigna con qualsivoglia mezzo di trasporto.

Gli interventi effettuati

Dopo alcune settimane, infatti, sono terminati i lavori di rifacimento dell'asfalto e della sede tranviaria nel tratto di via Cigna compreso tra corso Ciriè e lungo Dora Napoli, chiuso al traffico veicolare fino a pochi giorni fa.

Come appare adesso

Al termine degli interventi, la circolazione è ripresa secondo le tradizionali regole. La strada, ora, oltre ad apparire più decorosa alla vista, ha ottenuto le tante attese migliorie soprattutto per quanto riguarda buchi e dislivelli.