Torino e Seul sempre più vicini all'insegna del sapere: siglato l'accordo tra UniTo e IBS

Oggi, lunedì 23 settembre, nel Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino, è stato sottoscritto un memorandum d’intesa tra UniTo e l’Istituto per le Scienza di Base (IBS), l’ente fondato nel 2011 come primo istituto di ricerca della Corea del Sud dedicato alla scienza di base. Grazie a questo accordo, UniTo e IBS collaboreranno all'istruzione e alla formazione di giovani dottorandi che trascorreranno periodi di studio e ricerca sia in Italia che in Corea del Sud.

L'obiettivo di UniTo è duplice: da un lato, ampliare il perimetro di reclutamento dei futuri dottorandi alle aree geografiche dell'Est e del Sud-Est asiatico, aggiungendosi alle tradizionali aree di interesse (Europa e Mediterraneo). Dall’altro, promuovere la collaborazione scientifica e creare una futura generazione di "ambasciatori" che rappresentino entrambe le istituzioni.

Nella fase di avvio, la collaborazione prevede quattro programmi di dottorato nelle seguenti materie: Scienze Chimiche e dei Materiali (Dipartimento di Chimica), Matematica (Dipartimento di Matematica), Neuroscienze (Dipartimento di Neuroscienze) e Fisica (Dipartimento di Fisica).



I contenuti dei progetti di ricerca e i curricula dei quattro dottorati saranno definiti congiuntamente dalle parti. Anche il processo di reclutamento e le procedure del comitato di selezione saranno definiti di comune accordo. Al termine del corso di dottorato, gli studenti riceveranno il diploma di Doctor of Philosophy (Philosophiae Doctor) da UniTo e il Training Certificate da IBS.

La sottoscrizione del memorandum fa seguito alla visita da parte di una delegazione dell'Università di Torino, guidata dal Rettore Stefano Geuna, che il 9 settembre 2024 si è recata presso la sede dell'IBS di Daejeon per incontrare le istituzioni coinvolte nel progetto. L’obiettivo è iniziare il reclutamento dei giovani dottorandi nella primavera del 2025.

I quattro Programmi di dottorato nel dettaglio:

Il Programma di dottorato in Scienze Chimiche e dei Materiali mira a formare scienziati creativi e competenti attraverso lo sviluppo di una solida base teorica e di capacità di ricerca originali. Le aree di ricerca abbracciano sottocampi come la chimica teorica, organica, inorganica, fisica, la scienza dei materiali e la fisica dello stato solido. Le collaborazioni interdisciplinari con centri di ricerca nazionali e internazionali e le partnership industriali sono le caratteristiche principali di questo programma di dottorato.

Il Programma di dottorato in Matematica mira a formare gli studenti per una carriera accademica o professionale nell'area della matematica pura e applicata. I dottorandi beneficiano di un ambiente scientifico eccellente: il Dipartimento di Matematica, infatti, ha una forte tradizione di ricerca in tutte le aree della matematica e ospita diversi gruppi di ricerca di fama internazionale con numerose collaborazioni scientifiche in Italia e all'estero.

Il Programma di dottorato in Neuroscienze si propone di fornire agli studenti le conoscenze e le metodologie scientifiche necessarie per lo studio integrato del sistema nervoso in aree che vanno dalla neurobiologia molecolare e cellulare alle scienze cognitive e alle neuroscienze cliniche. Uno dei principali obiettivi del programma è fornire agli studenti strumenti innovativi per affrontare la complessità delle discipline cerebrali e formare futuri medici in grado di svolgere un lavoro di ricerca autonomo e indipendente.

Il Programma di dottorato in Fisica offre una formazione di ricerca di alto livello in molti campi sperimentali e teorici. Ogni anno vengono assegnate venti borse di studio triennali che consentono un ampio ventaglio di opportunità formative, molte delle quali in stretta collaborazione con istituti di ricerca nazionali (INAF, INFN, INRiM, CNR) e internazionali (CERN).