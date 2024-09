Lavori al Palatazzoli, Carretta: "Rispettato il cronoprogramma, per il 15 ottobre consegnata pista 1"

Buone notizie per tutti gli appassionati degli sport sul ghiaccio: dopo gli interventi di riqualificazione, il 15 ottobre la pista 1 del Palatazzoli verrà riconsegnata alla Città. Ad annunciarlo l’assessore allo Sport Mimmo Carretta che in Sala Rossa ha fatto il punto sui lavori all’impianto di via Sanremo n.67, che ospiterà le Universiadi di Torino dal 13 gennaio al 23 gennaio 2025.

"Pista 1 ghiacciata intorno al 15 ottobre"

A sollecitare un chiarimento il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao ed il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea, che a metà agosto avevano raccolto la preoccupazione degli atleti sul ritardo del cantiere. A rassicurare i giocatori di hockey, short track e pattinaggio artistico Carretta, che ha chiarito:: “Si sta rispettando il cronoprogramma previsto”.

L’assessore allo Sport nel dettaglio ha spiegato che la fine dei lavori per la pista 1 è prevista per metà settembre. “La SCR – ha proseguito – potrebbe consegnarla già ghiacciata intorno al 15 ottobre, se non prima grazie all’incredibile lavoro messo in campo”.

“La pista 2 è - ha aggiunto - stata resa disponibile l'11 settembre, andando incontro alla necessità delle associazioni di averlo a disposizione per le attività promozionali. Tuttavia dovrà essere sghiacciata il 28 settembre, per circa una o due settimane".

I commenti

Complessivamente per adeguare il PalaTazzoli per le Universiadi sono stati spesi dai i 2.8 ai 3 milioni di euro, con il rifacimento completo delle piste e la messa a norma totale. “Essere chiusi due settimane – ha osservato Firrao – è una problematica per un impianto che vive di inverno”. “Sono stati sprecati – ha proseguito il vicecapogruppo di Torino Bellissima - 2,5 milioni di euro in 4 anni per non aver allacciato il fotovoltaico, pronto dal 2018”.

Garcea ha invece ricordato come l’impianto di via Sanremo n.67 sia privo “da ormai due anni, di un bar capace di garantire un servizio efficiente alle famiglie che frequentano l'impianto”. “Non si capisce come in un evento importante come le Universiadi, che andranno in scena a gennaio prossimo, si possa pensare di accogliere migliaia di spettatori e atleti senza un punto di servizio bar funzionante ed operativo" ha concluso l'esponente azzurro.