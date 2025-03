Collegno celebra i migliori talenti piemontesi degli sport a rotelle: Torino si coccola Gambarotto e Marin, campioni dello skate

Hockey, pattinaggio, skateboard (e non solo). C'è del talento, che rotola sul territorio di Torino. E nella mattinata di oggi - al Palazzetto di Collegno - il Comitato regionale della Fisr, la federazione italiana sport "rotellistici", ha voluto celebrare gli esponenti migliori di una generazione che promette grandi cose, magari strizzando l'occhio ai Giochi Olimpici.



E proprio la Torino dello skate, in occasione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti delle società piemontesi che si sono contraddistinti per i risultati sportivi ottenuti nel corso del 2024, ha fatto un figurone. I premi, infatti, sono andati a quegli esponenti del movimento a rotelle che hanno conseguito affermazioni nelle rispettive discipline, sia in campo nazionale che internazionale.



E dalla "cantera" di Torino skateboard - da sempre fucina di talenti e pionieri della disciplina, sul territorio - sono stati premiati Ludovico Gambarotto e Guglielmo Marin.

Gambarotto si è infatti piazzato secondo nella categoria Junior al Campionato Italiano Skateboard 2024 che si è svolto a Massa, mentre Marin è arrivato addirittura primo nella categoria superiore, quella dei senior. E adesso entrambi sono pronti a rilanciare la sfida, in vista del Campionato 2025 che si terrà a Ostia, il 10 e 11 maggio. Con loro, sul palco, anche Marco Mina, allenatore di Torino Skateboard e uno dei massimi esponenti dello skate italiano negli anni Novanta.



Ma se da un lato lo skateboard sta conoscendo sempre più successo, arrivando anche a essere disciplina a cinque cerchi, per chi lo vuole praticare a Torino le difficoltà non sono poche. In attesa infatti che venga completata la struttura in costruzione nell'area di piazza Baldissera, gli appassionati e gli atleti sono costretti a sobbarcarsi trasferte impegnative per poter utilizzare strutture adeguate: a Massa o addirittura a Marsiglia.