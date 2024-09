Da Con/Temporary Spaces apre la mostra di Bruno Casetta "Vivere a colori"

Una pittura figurativa e, nello stesso tempo, immaginaria, che descrive precisi riferimenti alla natura e ai luoghi conosciuti. I mercati, come quello di Porta Palazzo, i paesaggi torinesi con i suoi caratteristici tram, i grappoli d’uva, che sembrano appena raccolti in un vigneto, le fabbriche dismesse, gli elefanti e i panorami marini sono i soggetti che più rappresentano la sua sensibilità, i momenti di felicità e di tristezza.

Le opere saranno esposte negli spazi temporanei dell’ex-teatro Macario in Via Santa Teresa 10d a Torino: si tratta di uno spazio in disuso in città, rinato grazie all’arte e all’impegno dell’organizzazione Artàporter con un Con/Temporary Space, lo storico teatro Macario dove l';attore piemontese si esibiva e il cui destino è rimasto incerto da tempo.