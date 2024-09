Da estive a invernali: il momento giusto per cambiare le gomme della tua auto

Adattare gli pneumatici alle condizioni climatiche è essenziale per garantire sicurezza e prestazioni ottimali durante la guida. Le gomme estive e le gomme invernali sono progettate per offrire il meglio in situazioni specifiche, ma utilizzarle nel periodo sbagliato può comportare seri rischi.

Le gomme invernali sono progettate per garantire la massima sicurezza e controllo quando le temperature scendono sotto i 7°C. Ignorare questi aspetti significa esporsi a pericoli evitabili.

Ecco perché è fondamentale effettuare il cambio gomme da estive a invernali nel momento giusto, per massimizzare sicurezza e prestazioni. Teniamo presente che invece le gomme estive offrono prestazioni eccellenti su asfalto asciutto e caldo,tipico delle ondate di calore dello scorso agosto ,ma in inverno diventano inefficaci, aumentando i tempi di frenata e riducendo l'aderenza su strade bagnate, innevate o ghiacciate.

Quando cambiare le gomme estive con quelle invernali?

Il periodo ideale per il cambio gomme da estive a invernali è influenzato dalle normative vigenti e dalle condizioni climatiche. In Italia, il Codice della Strada impone l’obbligo di montare gomme invernali o avere catene da neve a bordo dal 15 novembre al 15 aprile. Questo vale anche nel 2024, come abbiamo anche scritto in questo articolo relativo al regolamento in materia di cambio gomme sul territorio piemontese l’anno scorso.

Tuttavia, è consigliabile programmare il cambio gomme in anticipo per evitare l'affollamento nelle officine e i disagi che possono verificarsi con l'arrivo del freddo. Aspettare l'ultimo momento può significare lunghe attese e il rischio di guidare con gomme non adeguate alle condizioni atmosferiche.

Le deroghe a questa normativa possono variare a seconda delle Regioni italiane o delle specifiche condizioni meteorologiche. In zone di montagna, ad esempio, è possibile che le autorità locali estendano il periodo di obbligo.

In questo senso sarà importante monitorare le previsioni e non sottovalutare l’importanza di effettuare il cambio in tempi utili, anche perché le gomme estive perdono efficacia già sotto i 7°C.

Perché scegliere gomme invernali? Vantaggi e caratteristiche

Le gomme invernali offrono numerosi vantaggi rispetto a quelle estive in termini di sicurezza e prestazioni. La loro mescola è più morbida e flessibile, studiata per mantenere l’elasticità anche a basse temperature, garantendo un'ottima aderenza su superfici fredde e scivolose.

Il disegno del battistrada è caratterizzato da solchi più profondi e lamelle che permettono di migliorare il grip su neve e ghiaccio, riducendo sensibilmente i tempi di frenata e aumentando la stabilità.

Un altro vantaggio delle gomme invernali è la capacità di evacuare efficacemente l’acqua, riducendo il rischio di acquaplaning su strade bagnate. L'aderenza su neve, ghiaccio e fango è nettamente superiore rispetto alle gomme estive, grazie alla maggiore trazione offerta dal particolare design del battistrada.

Inoltre, l’utilizzo di gomme invernali su strade ghiacciate o innevate migliora la tenuta di strada, rendendo la guida più sicura anche in curve o frenate improvvise.

Come scegliere le gomme invernali giuste per la tua auto?

La scelta delle gomme invernali e pneumatici da neve, come ad esempio quelli che puoi trovare su Norauto.it, azienda molto conosciuta che vanta ben 8 punti vendita in provincia di Torino, deve tener conto di vari fattori, tra cui le dimensioni del veicolo, il codice di velocità e l'indice di carico, specificati nel libretto di circolazione. Ogni auto ha bisogno di pneumatici adeguati alle proprie caratteristiche tecniche e alle condizioni in cui verranno utilizzati.

Ad esempio, un’auto con trazione integrale richiede gomme invernali con una maggiore resistenza al carico, mentre un'auto compatta può permettersi gomme con un codice di velocità più basso.

Anche lo stile di guida influisce sulla scelta. Chi percorre lunghe distanze su strade innevate o ghiacciate dovrebbe optare per gomme invernali ad alte prestazioni, mentre chi guida principalmente in città potrebbe trovare una valida alternativa nelle gomme quattro stagioni. Queste ultime rappresentano un compromesso tra gomme estive e gomme invernali, offrendo buone prestazioni tutto l'anno, ma non raggiungendo i livelli di eccellenza delle gomme specifiche per ogni stagione.

È consigliabile consultare un esperto o rivolgersi a un gommista qualificato per scegliere le gomme più adatte. Anche il libretto di circolazione fornisce informazioni utili su quali pneumatici possono essere montati sulla propria auto.

Dove cambiare le gomme? Officina o fai da te?

Il cambio gomme può essere effettuato sia in officina che in autonomia, ma è importante valutare attentamente vantaggi e svantaggi di entrambe le opzioni. Rivolgersi a un’officina specializzata garantisce un montaggio corretto e sicuro, grazie all’uso di attrezzature professionali e alla competenza dei tecnici.

Le officine sono anche in grado di verificare lo stato delle gomme e di eseguire un controllo dell’equilibratura e della pressione, fondamentali per evitare consumi irregolari e garantire una lunga durata degli pneumatici.

Il fai da te, d’altra parte, può sembrare un'opzione economica, ma comporta alcuni rischi. Un montaggio scorretto può compromettere la sicurezza su strada, soprattutto in condizioni climatiche avverse. Inoltre, il controllo della pressione e l’equilibratura delle ruote richiedono strumenti specifici, difficilmente reperibili al di fuori di un’officina professionale.

Per scegliere un’officina affidabile, è utile consultare le recensioni online e verificare che siano utilizzati materiali e attrezzature di alta qualità. Inoltre, dopo il cambio gomme, è consigliabile effettuare un breve giro di prova per assicurarsi che non ci siano problemi di bilanciamento o vibrazioni anomale durante la guida.

In conclusione, effettuare il cambio gomme da estive a invernali nel periodo giusto è fondamentale per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Le gomme invernali sono una scelta obbligata per chi desidera affrontare l’inverno con la massima tranquillità, proteggendo se stesso e gli altri utenti della strada.