Torino da bollino rosso: domenica rovente con temperature percepite di 37 gradi

Il weekend che precede Ferragosto si prospetta caldo, anzi rovente per Torino e provincia. Il bollettino Arpa, pubblicato nella mattinata di ieri, venerdì 9 agosto, non lascia molto spazio all’interpretazione. Sul Piemonte il caldo è diffuso e praticamente tutte le province saranno colorate domani, domenica 11 agosto, di rosso. È il grado più alto che indica un fenomeno diffuso di ondate di colore e che determina quello che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale definisce “disagio bioclimatico" che sarà, in questi giorni, di livello “forte”.

Ondata di calore dopo tre giorni consecutivi di caldo

Questo è determinato da almeno tre giorni consecutivi con alte temperature e calore al suolo accumulato che rendono poco vivibili le città e potrebbero portare a problemi di salute.

In particolare per domani le temperature massime si aggireranno intorno ai 34 gradi, con clima percepito intorno ai 37 gradi, mentre le minime percepite saranno di 27 gradi. E Torino, che domani si troverà nel suo terzo giorno di caldo consecutivo, non è la provincia messa peggio in Piemonte.

Saranno 38 i gradi percepiti Alessandria e Vercelli dove si registrano otto giorni di caldo consecutivi nella prima e nove nella seconda.

Torino 'salvata' dal maltempo di mercoledì

In questo senso Torino è stata “salvata” dalla fase di maltempo e aria fredda che ha colpito mercoledì tutto il territorio determinando, seppur temporaneamente, un allentamento della canicola e un abbassamento delle temperature.

Il livello di caldo è calcolato da Arpa sulla base dell’indice WDA (Warm Day Alert), che tiene conto della temperatura massima percepita e della temperatura minima percepita. La temperatura percepita è una combinazione che tiene presente, oltre ai gradi reali, anche del vento e dell’umidità.

Il caldo 'morde' da metà luglio

Come spiega Arpa la morsa del caldo è iniziata alla metà di luglio a causa della ricorrente influenza dell’anticiclone africano, interrotto solo da brevi, ma significativi cedimenti.

Zero termico sopra i 5mila

L’apice si raggiungerà nella giornata di oggi, sabato 10 agosto, ancora segnalata con bollino arancione di moderato disagio. Lo zero termico supererà i 5mila metri.

Da domani comincerà un abbassamento di pressione proveniente dalla Spagna che farà calare abbasserà lo zero termico a quota 4.500 metri. Ma in generale le temperture dovrebbero rimanere elevate, con picchi in Piemonte a 36 gradi, almeno fino a mercoledì, giorno che precede Ferragosto.

Piemonte (quasi) tutto in rosso