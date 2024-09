Hamster Kombat annuncia i dettagli dell'airdrop, ma molti cercano già la Next Big Thing

Il mercato dei giochi crypto continua a crescere in modo esponenziale, attirando l'attenzione di investitori e appassionati. Due recenti sviluppi hanno catturato l'interesse nel settore: la conclusione della prima stagione di Hamster Kombat, un gioco tap-to-earn basato su Telegram, e il lancio imminente di Memebet Token, un nuovo protagonista che si sta affermando sulla scena del GameFi.

Hamster Kombat, con oltre 300 milioni di giocatori, ha recentemente annunciato il lancio del suo token $HMSTR e un airdrop per premiare i suoi utenti. Tuttavia, mentre il gioco si prepara a celebrare questo traguardo, Memebet Token sta guadagnando slancio, promettendo di unire le esperienze del gioco e delle scommesse in un'unica piattaforma.

La domanda che molti si pongono è se Memebet Token riuscirà a replicare il successo di Hamster Kombat, specialmente in un periodo in cui gli utenti stanno esprimendo dubbi sulla gestione dell'airdrop di quest’ultimo. Con l'arrivo della stagione delle altcoin nel quarto trimestre, l'attenzione è rivolta a quale di questi due progetti avrà successo nel panorama competitivo delle criptovalute.

60 miliardi di token per l’airdrop di $HMSTR, ma gli utenti non sono soddisfatti

Il team di Hamster Kombat ha recentemente annunciato che 75 miliardi dei 100 miliardi di token $HMSTR disponibili sono stati riservati alla community, con 60 miliardi destinati alla distribuzione dopo la fine della prima stagione del gioco.

Gli utenti riceveranno poco più di 53 miliardi di token durante l’airdrop previsto del 26 settembre. Tuttavia, nonostante le buone notizie, molti utenti non sembrano soddisfatti della gestione dell’airdrop e dell’annuncio della squalifica di circa 2,3 milioni di giocatori per sospetti comportamenti fraudolenti.

Le critiche si sono intensificate sui social media, dove i partecipanti hanno espresso il loro disappunto riguardo alla severità delle penalizzazioni. In particolare, ci si chiede perché l’unico criterio per escludere gli utenti attivi fosse l’uso di un “bot generatore di chiavi”. Molti giocatori hanno investito mesi nel raccogliere chiavi e accumulare ricompense, solo per vedersi negato l’accesso ai token.

Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato che la distribuzione dei token sembra essere eccessivamente favorevole a referral e influencer, piuttosto che ai giocatori regolari. Fino a questo momento, Hamster Kombat non ha risposto alle accuse, lasciando i suoi utenti in attesa di chiarimenti, che però ora sono già alla ricerca della migliore alternativa.

Memebet Token è la migliore alternativa ad Hamster Kombat?

Con la conclusione della prima stagione di Hamster Kombat, l’attenzione si è spostata rapidamente su Memebet Token, che si sta affermando come una stella nascente nel settore delle meme coin e del GameFi.

Memebet ha fatto notizia per la sua integrazione innovativa tra meme coin e una piattaforma di gioco online, che permette agli utenti di scommettere tramite l’uso di token popolari come Dogecoin, Pepe e Shiba Inu. Con una prevendita che ha già superato i 270.000 dollari raccolti, Memebet Token è ben posizionato per capitalizzare sulla crescente domanda di meme coin e piattaforme di gioco basate su Telegram, proprio come Hamster Kombat.

La proposta di valore offerta da Memebet risiede nella sua piattaforma di gioco no-KYC, che consente transazioni senza i consueti ostacoli della verifica dell'identità, rendendola attraente per gli investitori ad alto rischio. Gli investitori hanno già mostrato un forte interesse nel progetto, con acquisti significativi che arrivano fino a 50.000 dollari, un chiaro segnale di fiducia nel futuro della piattaforma.

Memebet prevede di lanciare una serie di programmi di marketing, tra cui una campagna Launch Gleam, che ricompenserà i membri della community per l'acquisto di token e l'engagement sui social media. La struttura della prevendita è suddivisa in 30 fasi, con un prezzo attuale di 0,0253 dollari per token e senza requisiti di investimento minimo, rendendo Memebet Token accessibile a un ampio pubblico.

La piattaforma offre anche incentivi, con il 20% dell'offerta totale di 2 miliardi di token destinato a premi legati alle attività di gioco, come loot box e bonus. Questo approccio mira ad attrarre sia i giocatori occasionali che gli high roller, mentre i partecipanti alla prevendita avranno accesso a sfide esclusive e vantaggi una volta attivata la piattaforma.

Memebet Token ha dunque il potenziale per replicare il successo di Hamster Kombat, sfruttando l'ecosistema di gioco in rapida espansione su Telegram. Tuttavia, il suo successo dipenderà anche dall'efficacia nel mantenere le promesse fatte e nel coinvolgere attivamente la community.

Con la prevendita di Memebet Token attualmente in corso e il lancio della piattaforma ormai all'orizzonte, gli occhi degli investitori sono puntati su sul token $MEMEBET come la Next Big Thing nel mondo del crypto gaming.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN $MEMEBET