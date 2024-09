Le nuove slot machine più succose di sempre dell’estate 2024

Le vacanze estive sono arrivate e ve le state godendo quasi al massimo fino alla fine. Manca ancora qualcosina che ci dà un pizzico di avventura, specialmente mentre vi rifugiate dal caldo afoso cercando un riparo divertente che, perché no, può anche regalarvi qualche bella soddisfazione e montepremi incredibili. Se siete quindi alla ricerca di un modo per migliorare la vostra esperienza di gioco online, provate queste nuove slot machine estive fresche freschissime per il 2024.

Temi, modalità di gioco e interfaccia grafica sono tutti diversi e variegati con lo scopo di regalare emozioni adatte ai singoli gusti di ciascun giocatore. Winnita Casino ha raccolto un po’ di titoli per accompagnarvi nel divertimento digitale gratuito o a soldi veri per un’estate allettante.

Un tuffo nel passato: Baywatch, Wild Water e Ocean Belles MegaJackpots

Chi non se lo ricorda vuol dire che è forse troppo giovane anche per giocare d’azzardo! Baywatch è una slot machine con un layout 5x3 che riporta i giocatori nelle spiagge di Malibù con i personaggi dell’omonima serie TV che ci ha fatti rimanere incollati agli schermi per anni e anni. Il gioco, prodotto dal titanico IGT, presenta 15 linee di pagamento ed è dotato di tre funzioni di salvataggio e 12 giri gratuiti, capaci di offrire potenziali vincite non male. Il ritorno al giocatore è di 96,30%, con una volatilità medio-bassa. Un ottimo titolo per non esagerare ed entrare nel mood giusto.

A tornare ancora più indietro nel tempo è invece Wild Water, gioco in cui surferete lungo l’Oceano Pacifico con i vostri amici negli anni Sessanta e Settanta, in un’atmosfera retro. Sono moltissimi gli appassionati di surf ormai, anche quelli lontani fisicamente da quelle onde stratosferiche che ci hanno fatto sognare durante i giochi olimpionici di Parigi. NetEnt ce lo ricorda con quest video slot con 20 linee di pagamento ambientata in mezzo alle onde più epocali. Il gioco possiede simboli impilati rappresentati dai surfisti, un Wild sotto forma di squalo e uno Scatter con un surfista. A parte i classici giri gratuiti, un altro paio di bonus sono integrati nel design del gioco.

Se, invece, volete celebrare la nostalgia dei viaggi in mare degli anni Quaranta, allora salpate per l’ultima avventura progressiva di IGT con Ocean Belles MegaJackpots. I rulli sono pieni di affascinanti donne in stile pin-up in una crociera di lusso che vi aiuteranno a raggiungere un bonus di giri gratuiti a scelta del giocatore e la possibilità di vincere un grande jackpot.

La pesca di Boat Bonanza Down Under e di Fishin’ Frenzy

Le slot machine a tema pesca hanno invaso il settore negli ultimi anni, rendendo questa attività una delle protagoniste dell’azzardo sul web. Di punto in bianco, poi, arriva una video slot come Boat Bonanza Down Under che scuote davvero la realtà di questi titoli con la sua alta volatilità. Sviluppata da Play’n GO, offre tre modi diversi per ottenere premi nel gioco di base e un round bonus con tutti i tipi di modificatori e di picking. È inoltre possibile guadagnare giri extra e potenziamenti dei moltiplicatori che vi porteranno vicino alle vincite massime previste. Boat Bonanza Down Under. propone una pletora di elementi esilaranti, come la funzione giri gratuiti, in cui la selezione del pesce corretto può rivelare casse del tesoro nascoste.

Dal momento in cui un giocatore apre la schermata di Fishin’ Frenzy, sa che si sta immergendo in un meraviglioso gioco a tema marino e ittico. Reel Time Gaming ha dotato questo gioco di un’abbondante azione nautica per intrattenere i giocatori mentre (si spera!) accumulano premi, magari con la funzione Gamble.

Gli immancabili frutti dell’estate: Tikky Fruits Token Frenzy

Questa volta è Red Tiger Gaming che vi porta nel Pacifico per scoprire una lussureggiante spiaggia tropicale, completa di barche animate e accompagnata da una vivace melodia in un layout di 7x9. Le teste dei Tiki sono impilate a quattro altezze sui totem ai lati dei rulli pieni di frutta. Qui compaiono noci di cocco, banane e altre prelibatezze tropicali, oltre alle classiche campane d’oro e ai tripli 7. La grafica è relativamente semplice, ma il gioco ha un aspetto allegro e una combinazione di colori vivaci.

Delle nuove slot per l’estate 2024

Vi abbiamo fornito solo alcuni titoli di nuove slot di prim’ordine con cui potrete divertirvi durante le vacanze estive, tutte prodotte da fornitori di software affidabili progettate con caratteristiche gratificanti che possono garantire grandi vincite. Ci siamo, tuttavia, limitati a temi prettamente estivi ma ci sono naturalmente altre miriadi di opportunità se si apre l’orizzonte tematico. Il numero di slot machine rilasciate praticamente ogni settimana è sbalorditivo e a volte può essere difficile tenere il passo con tutte le diverse opzioni e scegliere la migliore, la più adatta e la più attraente per voi. A ognuno il suo, come si suol dire, ma qualche consiglio non fa di certo male!