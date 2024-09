Quanta Nicotina c'è in uno Svapo? Confronto con le sigarette tradizionali

Negli ultimi anni le sigarette elettroniche o "svapo" sono diventate sempre più popolari, divenendo l’alternativa n.1 al fumo tradizionale. Tuttavia, una delle domande più comuni tra chi utilizza questi dispositivi è: quanta nicotina c'è in uno svapo rispetto a una sigaretta classica di tabacco?

Come viene assorbita la nicotina

Per poter fare un confronto, occorre innanzitutto comprendere il come viene assorbita la nicotina.

Nelle sigarette tradizionali la nicotina viene rilasciata attraverso la combustione del tabacco. Mentre si fuma, circa 1-2 mg di nicotina vengono inalati e assorbiti nel flusso sanguigno. Questo assorbimento dipende da fattori come la profondità, la frequenza dei tiri e il tipo di tabacco (vedi ad esempio la differenza tra sigarette light o rosse).

Nelle sigarette elettroniche la nicotina viene invece inalata attraverso il vapore prodotto dal riscaldamento dell’e-liquid. Questo processo consente un assorbimento più controllato e avviene in modo più graduale rispetto al fumo di sigaretta. Esistono inoltre alcuni e-liquid che utilizzano i sali di nicotina in grado di garantire un assorbimento più rapido e simile a quello di una sigaretta tradizionale.

Livelli di Nicotina nei Liquidi per Sigarette Elettroniche

I liquidi per sigarette elettroniche, noti anche come e-liquids, sono disponibili in una vasta gamma di concentrazioni di nicotina.

In genere le concentrazioni vanno da 0 mg/ml (senza nicotina) fino a un massimo di 20 mg/ml, come stabilito dalla Direttiva Europea sui Prodotti del Tabacco (TPD - Tobacco Products Directive), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6/2016. La legge italiana stabilisce infatti che la concentrazione massima di nicotina nei liquidi per sigarette elettroniche è di 20 mg/ml. Inoltre, la quantità massima di e-liquid contenente nicotina non deve invece superare i 10 ml per flacone. Per quanto riguarda le cartucce pod invece, queste non possono superare i 2 ml di capacità.

Le concentrazioni più basse, come 3 mg/ml o 6 mg/ml, sono spesso utilizzate da coloro che cercano di ridurre gradualmente la loro dipendenza dalla nicotina.

Le concentrazioni medie, come 12 mg/ml o 16 mg/ml, sono scelte da ex-fumatori di sigarette che desiderano replicare la sensazione di una sigaretta tradizionale.

Le concentrazioni più alte, sono invece adatte a chi ha appena deciso di passare al vaping.

Quante sigarette ci sono in una sigaretta elettronica? Calcolo sul contenuto totale di nicotina

Per confrontare la quantità di nicotina assunta dobbiamo innanzitutto definire la resa di una sigaretta tradizionale che, solitamente, si aggira intorno ai 1,5 mg.

Prendiamo poi come esempio una sigaretta elettronica con sistema a pod precaricate come la Kiwi (una delle più famose). La kiwi 2 presenta pod da 2 ml di liquido con una concentrazione di 20 mg/ml. Ogni pod conterrà quindi 40 mg di nicotina.

Dividendo questo valore per la resa media di 1,5 mg per sigaretta, otteniamo l'equivalente di circa 27 sigarette tradizionali per ogni pod precaricata.

Allo stesso modo, una bottiglietta di liquido svapo standard da 10 ml con 20 mg/ml di nicotina conterrà un totale di 200 mg di nicotina, pari a circa 133 sigarette.

Naturalmente questi calcoli sono approssimativi in quanto non tengono conto di fattori come la frequenza e la profondità dei tiri (puff). Tuttavia, offrono un confronto utile per chi cerca di gestire il consumo di nicotina e vuole calcolare “quante sigarette ci sono in una svapo”.

Quante sigarette ci sono in una svapo usa e getta? Il calcolo per numero di puff

Un altro metodo per calcolare a quante sigarette equivale una svapo è quello di considerare il numero di tiri (puff) a disposizione e rapportarli con quelli di una sigaretta “classica”.

Il rapporto può essere fatto con le sigarette monouso, dispositivi precaricati con liquido contenente nicotina e una batteria fissa che li rende subito pronti all'uso. Per confrontare i puff prenderemo come esempio due tipologie di sigarette elettroniche usa e getta in vendita su Svapostore.net.

In media una sigaretta tradizionale ha una durata di circa 20 tiri (boccate), prima che venga spenta.

Utilizzando questo numero come base, una sigaretta usa e getta che fornisce fino a 600 puff come la Elfbar 600, può essere considerata equivalente a circa 30 sigarette o un pacchetto e mezzo.

D'altra parte, una sigaretta elettronica usa e getta come la Vuse Go Max che ha una durata fino a 1.500 puff potrebbe equivalere a 75 sigarette.

Anche in questo caso ricordiamo che i calcoli sono approssimativi, in quanto il numero effettivo può variare a seconda delle abitudini e dell'intensità dei tiri.