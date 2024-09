Cambiano, non si ferma l'attività dei volontari per sostenere la casa di riposo "Vincenzo Mosso"

Nuove attività per aiutare le persone a combattere la solitudine e contrastare l'età che avanza. Sono le attivita che riguardano la casa di riposo "Vincenzo Mosso", che conta 69 ospiti ed è guidata, nel cda, dal presidente Sandra Salvagiotto e dal vicepresidente Mario Alberto Traverso. E che coinvolgono i volontari dall'Associazione "Amici della Casa di Riposo". Costituita il 22 febbraio 2019, si propone di dare una mano alla vita quotidiana della struttura con attività manuali e intellettuali proposte per gli ospiti. Una missione portata avanti dall'associazione Sea.

storia – 130 anni a servizio degli anziani” (una copia si trova nella cartellina). Il libro ha raccolto notizie e curiosità dall’archivio storico della Casa e ha lo scopo di far conoscere agli ospiti e ai visitatori cosa è stato fatto in circa 130 anni per rendere più serena la vita degli anziani ospiti e rendere un omaggio a tutti coloro che si prodigati per rendere la Mosso punto di riferimento per tutta la comunità