Invincibili Kup: 120 squadre, 1.500 giovani calciatori, 368 partite

120 squadre partecipanti, di cui 23 società professionistiche. 79 sono italiane, le altre 41 arrivano da 15 diversi paesi europei. La più lontana, il Cska Mosca, dista 2920 chilometri da Torino. In campo, circa 1.500 giovani calciatori delle annate 2014 e 2015, più istruttori e dirigenti.

Tre impianti sportivi (Gassino, Settimo e Caselle), con 12 campi da gioco impegnati contemporaneamente, più lo stadio Olimpico Grande Torino. In calendario, 368 partite da 25 minuti l’una, 240 in programma sabato, 128 la domenica, compresi i gironi finali, con 15 arbitri impegnati. La logistica: 1.900 persone alloggiate in 32 alberghi, quasi 10mila pasti tra pranzi e cene, 15 pullman al giorno impegnati per gli spostamenti.

Sono i numeri della “Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”, manifestazione calcistica internazionale ideata e gestita da BeKings - agenzia di organizzazione eventi, specializzata in tornei di calcio giovanile - in collaborazione con Torino FC, ASD Pro Eureka, Gassino FC e Caselle Calcio, che si giocherà venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre.

Tra le società partecipanti, spiccano Real Madrid, Manchester City, Benfica, Cska Mosca, Dinamo Zagabria e Nizza; tra le squadre di serie A, Inter, Milan, Fiorentina, Parma, Monza e Como, oltre naturalmente al Torino padrone di casa.

Il programma della fase internazionale prevede:

venerdì 27 settembre, torneo amichevole tra le società professioniste (2014 a Caselle, 2015 alla Pro Eureka). In serata, sfilata delle squadre partecipanti all’interno dello Stadio Olimpico Grande Torino.

sabato 28 settembre, fase eliminatoria della “Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”.

domenica 29 settembre, fase finale della “Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”. Le finali e la premiazione di entrambe le categorie saranno ospitate nell’impianto sportivo del Gassino FC.

Corrado Buonagrazia, responsabile dell’attività di base del Torino FC, commenta: «Abbiamo deciso di sposare questo progetto perché vogliamo portare la memoria, la storia e l’identità del Grande Torino a tutti, al pubblico e soprattutto ai veri protagonisti del torneo, i tanti bambini che arrivano anche da fuori regione e da fuori Italia. Vogliamo far arrivare a loro, che sono all’inizio del loro percorso di piccoli calciatori, i valori che trasmetteva il Grande Torino. Questo il sentimento principale, ma non l’unico. Siamo contenti di essere promotori, insieme a BeKings e alle società Caselle, Gassino e Pro Eureka, di un torneo internazionale che coinvolge anche il panorama dilettantistico piemontese: il Torino è presente sul territorio, è attivo e sempre pronto a stimolare attività coinvolgenti e formative. Terzo, per le nostre squadre, è un’ottima opportunità per confrontarci con club di prima fascia italiani e stranieri».

«Per noi di BeKings - interviene l’amministratore delegato Giorgia Contu - organizzare il primo torneo intitolato al Grande Torino è insieme un onore e una grande responsabilità, perché dobbiamo esserne all’altezza da tutti i punti di vista, in campo e fuori dal campo. Abbiamo costruito una manifestazione divertente e coinvolgente per i piccoli calciatori, che siamo certi sapranno unire la giusta voglia di vincere con i valori del fair play, e per le loro famiglie. Portare migliaia di persone da tutto il mondo nella nostra città è un ulteriore motivo di soddisfazione, il nostro rientra di diritto nei grandi eventi ospitati a Torino. Per questo ci tengo a ringraziare il Torino FC per la fiducia che ci ha accordato, le altre società organizzatrici e tutte le partecipanti, le pubbliche amministrazioni che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno, gli sponsor e, non ultimo, il nostro splendido staff».

Il saluto dell’assessore allo sport della Regione Piemonte, Marina Chiarelli: «Il mio ringraziamento a BeKings e al Torino FC per aver ideato un evento che riunisce giovani calciatori da tutta Europa, un torneo che fin dalla sua prima edizione porta con sé il respiro dell’internazionalità, dimostrando come Torino e il Piemonte siano catalizzatori di eventi sportivi di rilevanza crescete. Insegnare ai ragazzi valori come la lealtà, il rispetto e il lavoro di squadra è un investimento prezioso per il loro futuro. Grazie anche ai Sindaci e alle società sportive che hanno saputo fare rete, la collaborazione è carta vincente per successo di iniziative come questa. Viva il calcio, viva i piccoli atleti e ancora un grazie alle famiglie, alle mamme e ai papà che educano i loro figli ai valori dello sport».

“Invincibili Kup - Coppa Grande Torino”. In onore dei più grandi, partendo dai più piccoli. Sotto lo sguardo degli Invincibili, si sfideranno i giovani campioni di domani, tenendo vivo il ricordo del Grande Torino.