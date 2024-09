Coldiretti Piemonte: Chiediamo tempi brevi per gli anticipi Pac e Csr”

In questi giorni si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande Pac e Csr. Terminate tutte le verifiche e le istruttorie necessarie per l’approvazione delle domande stesse, auspichiamo che in tempi brevi possano essere elargiti gli anticipi di pagamento delle percentuali massime previste dalla Comunità Europea. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte dopo che Bruxelles ha autorizzato gli Stati membri a procedere con gli acconti.

“Questo è un intervento necessario per sostenere le imprese agricole in un momento economico molto delicato a causa dei repentini cambiamenti climatici e dell’aumento dei costi di produzione - evidenziano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Per questo chiediamo alla Regione e ad Arpea di operare nel più breve tempo possibile per mettere le aziende in condizione di lavorare e di fare le giuste scelte imprenditoriali”.