Ethereum può arrivare 3.000 dollari se succede questo

Negli ultimi mesi, Ethereum (ETH) ha faticato a superare il livello di valore dei 3.000 dollari, nonostante la sua posizione di seconda criptovaluta per market cap.

Un esperto di CryptoQuant suggerisce che una crescita dell’altcoin a 3.000 dollari potrebbe dipendere fortemente dalle tendenze del mercato dei futures.

Secondo l'analisi, un aumento continuo del capitale investito in futures perpetui potrebbe fungere da catalizzatore per una ripresa del valore dell'asset.

I futures perpetui sono contratti derivati che non hanno una data di scadenza e il cui valore deriva dall'asset sottostante, in questo caso Ethereum.

L’analisi di CryptoQuant sottolinea che un incremento nell'interesse per l'acquisto di questi contratti potrebbe indicare un sentimento rialzista tra i trader, spingendo così il valore di ETH.

Il tasso di finanziamento

Il tasso di finanziamento dei futures su Ethereum sono un altro indicatore chiave, in quanto rappresentano il costo associato al mantenimento di posizioni lunghe o corte nei contratti futures.

Un grafico pubblicato da CryptoQuant mostra come negli ultimi trenta giorni ci sia stato un graduale spostamento verso l'acquisto di futures su Ethereum, segnalando un crescente ottimismo tra i trader.

Se i tassi di finanziamento continueranno a seguire una traiettoria ascendente, potrebbero spingere Ethereum verso una crescita nel medio termine.

La situazione attuale

Al momento, Ethereum ha un valore di circa 2.600 dollari. Tuttavia, nonostante il calo del 16% registrato nel mese di agosto, nelle ultime settimane l'asset ha mantenuto una certa stabilità in questo intervallo di valore.

Nel frattempo, il mercato degli ETF su Ethereum negli Stati Uniti continua a registrare deflussi, un segnale che potrebbe indicare l’incertezza dei trader.

Il sentiment positivo nel mercato dei futures è fondamentale per la crescita di Ethereum oltre i 3.000 dollari. Qualsiasi flessione del sentiment o un cambiamento nei tassi di finanziamento potrebbe ostacolare questa ripresa, rendendo più difficile per ETH riguadagnare la soglia tanto ambita.

Nell’attesa di segnali di ripresa per Ethereum, i trader si stanno concentrando anche su nuovi token basati sulla sua blockchain. Tra questi, uno dei più promettenti è Pepe Unchained, un progetto che ha raccolto oltre 15 milioni di dollari durante presale.

Pepe Unchained, l’alternativa Layer2

Pepe Unchained è un progetto che combina il token nativo PEPU alla creazione di una rete Layer-2 chiamata Pepe Chain.

Secondo il sito ufficiale, la Pepe Chain offrirà diversi vantaggi, come transazioni 100 volte più veloci rispetto a Ethereum, commissioni basse e la possibilità di effettuare il bridging da Ethereum per tutti i titolari del token PEPU.

Inoltre, Pepe Chain avrà un suo block explorer dedicato che permetterà agli utenti di controllare le transazioni nella totale trasparenza.

Il token PEPU si può comprare al suo valore attuale di 0,00985 dollari. Utilizzando ETH, USDT o carta di credito per lo scambio, sarà possibile fare subito staking dei PEPU su Ethereum, per ottenere ricompense passive in base all’APY che verranno distribuite nell’arco di due anni.

Comprando con BNB si dovrà rinunciare allo staking, ma sarà possibile approfittare delle transazioni più basse della Binance Smart Chain (BSC).

La Pepe Chain verrà lanciata dopo il listing del token PEPU sugli exchange e sugli exchange decentralizzati, con i titolari del token che potranno passare da Ethereum alla rete Layer-2.

Dopo il lancio, la Pepe Chain permetterà agli sviluppatori di creare i propri token sulla rete Layer-2. Il programma Pepe Frens With Benefits darà incentivi agli sviluppatori che lavoreranno sulla Pepe Chain. Il programma partirà nel quarto trimestre del 2024 e offrirà grant per supportare lo sviluppo dei token.

VAI ALLA PRESALE DI PEPE UNCHAINED