Il Consigliere metropolitano Alessandro Sicchiero coordinatore del Parco dei 5 Laghi di Ivrea

Sarà il Consigliere metropolitano Alessandro Sicchiero, delegato all’ambiente, ai parchi e aree protette, alla tutela della fauna e della flora, il coordinatore del Parco dei 5 Laghi di Ivrea, recentemente costituito. Il coordinatore, com’è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa in Municipio ad Ivrea, elaborerà le politiche di gestione dell’area protetta comprendente i laghi Sirio, Pistono, Nero, San Michele e di Campagna, affiancato dalla Comunità consultiva, che rappresenta i Comuni coinvolti.

Sarà inoltre costituito il Tavolo del Parco, a cui saranno invitati a partecipare gli stakeholder del territorio. Amministratori locali, operatori economici, associazioni di categoria e di tutela ambientale si confronteranno sul Piano strategico sociale ed economico per la gestione dell’area protetta. Una proposta di Piano è già stata redatta su incarico della Città metropolitana di Torino (che svolge un ruolo di raccordo e coordinamento) e sarà la base del confronto. Tra i temi che il Consigliere Sicchiero e i Sindaci di Ivrea, Matteo Chiantore, di Cascinette, Davide Paolo Guarino, di Montalto Dora, Renzo Galletto, e di Chiaverano, Maurizio Tentarelli, hanno toccato nella conferenza stampa vi sono l’esigenza di contemperare la tutela di habitat preziosi e fragili con una fruizione turistica consapevole della delicatezza dell’ambiente lacustre. Dovranno anche essere tenute nella dovuta considerazione le attività imprenditoriali agricole e ricettive presenti sul territorio. Si dovrà inoltre avviare una progettazione in grado di attrarre risorse finanziarie europee, nazionali e regionali.

“Il Piano pluriennale, - spiega il Consigliere metropolitano delegato Alessandro Sicchiero - sarà finalizzato allo sviluppo delle potenzialità del territorio, con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e sociale. Ho apprezzato la concordia istituzionale e la condivisione degli obiettivi da parte degli amministratori del territorio, che, dal punto di vista della Città metropolitana, è fondamentale. Temi come l’overtourism e la fruizione non corretta degli ambienti naturali vanno affrontati insieme, per cogliere le opportunità ma anche per tutelare le peculiarità del territorio. La socialità positiva che si può sviluppare in luoghi come i 5 Laghi è un altro elemento importante, ma dovremo essere in grado di gestire correttamente l’affluenza dei visitatori, curare la manutenzione dei sentieri e la segnaletica. La sinergia e la rete che i Comuni e la Città metropolitana stanno costruendo, superando i confini municipali, sarà fondamentale quando andremo a confrontarci con la Regione Piemonte. Fin da subito ho percepito che ad Ivrea, Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano e Cascinette il tessuto sociale è vitale e c’è una forte unità d’intenti, che dobbiamo rafforzare coinvolgendo tutti i portatori di istanze sociali e ambientali e di interessi economici nell’individuazione delle linee fondamentali del Piano strategico e delle azioni concrete. L’istituzione del Parco è anche l’occasione per costruire un corretto piano di comunicazione che racconti il territorio dal punto di vista sociale e ambientale”.

Sui temi della comunicazione, dell’overtourism e dell’impatto dell’accesso al parco con i mezzi privati si è soffermato il Sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, il quale ha auspicato un sempre maggior utilizzo dei bus navetta per raggiungere l’area protetta. Sollecitato sulla gestione del Parco della Polveriera in riva al lago San Michele dai giornalisti presenti alla conferenza stampa, Chiantore ha assicurato che si intende valorizzare il ruolo svolto delle associazioni già presenti nell’area protetta, mentre in tema di comunicazione ha annunciato che si sta valutando l’istituzione di un punto informativo in riva al lago Sirio.

Renzo Galletto, Sindaco di Montalto Dora, ha insistito sulla necessità che i visitatori del Parco vengano aiutati, grazie ad azioni di informazione e formazione, a superare il modello del turismo “fai da te” e a diventare ospiti rispettosi e amanti dell’ambiente naturale. In questo senso, a giudizio di Galletto, le associazioni di tutela ambientale possono svolgere un’importante opera di sensibilizzazione. Il Sindaco di Montalto Dora ha inoltre annunciato che, per quanto riguarda l’area intorno al lago Pistono, la sua amministrazione comunale ha in corso una trattativa per l’acquisizione dei terreni noti come Terre Ballerine.

Sul tema della qualità del turismo si è soffermato anche il Sindaco di Chiaverano, Maurizio Tentarelli, il quale ha annunciato che la sua amministrazione intende potenziare il servizio di bus navetta, ma ha anche acquisito un terreno per realizzare un nuovo parcheggio e sta lavorando per potenziare il sistema di videosorveglianza per contrastare gli episodi di microcriminalità.

Il Sindaco di Cascinette, Davide Paolo Guarino, ha invece toccato i temi del potenziamento e della qualificazione della ricettività e del coinvolgimento delle aziende agricole. In una prospettiva di sviluppo di un turismo ambientalmente sostenibile, le aziende agricole locali possono proporre servizi ed esperienze interessanti: dalle passeggiate accompagnate a cavallo, in bicicletta o a piedi alle degustazioni di vino nelle cantine dei produttori locali.