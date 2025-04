Permessi di soggiorno, Ruffino (Az): “Code per rinnovi inaccettabili, si toglie dignità ai cittadini”

“Le lunghe file per il rinnovo del permesso di soggiorno non sono più accettabili: persone in coda dalle prime ore del giorno, attese che sembrano interminabili. Tutto ciò è accaduto a Torino pochi giorni fa, negli uffici preposti di corso Bolzano, ma le criticità legate ai tempi di attesa sono ormai una piaga sull’intero territorio nazionale. Azione da mesi sottolinea questa situazione, denunciandola attraverso interrogazioni parlamentari e solleciti sui territori. Non ci sono alibi: i ritardi non possono essere giustificati dalle ferie di questi giorni o, più in generale, come ci è stato risposto in occasione di un question time, dalla carenza di personale. Abbiamo più volte sostenuto che l’unico strumento per rendere dignitosa, sicura e stabile la vita delle persone che vengono nel nostro Paese per lavorare è proprio il permesso di soggiorno grazie al quale si può accedere alla sanità, ottenere un contratto di lavoro, usufruire dei servizi bancari. Lo ripetiamo: è una questione di dignità, la stessa che viene calpestata di fronte a episodi come quelli descritti. Anche in Piemonte Azione, attraverso il lavoro dei nostri segretari territoriali e i rappresentanti del partito, continuerà a chiedere interventi risolutori ed efficaci in tutte le sedi competenti” lo dichiara la deputata e segretaria di Azione in Piemonte Daniela Ruffino.