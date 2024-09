Successo per la terza edizione della Fiera del Lavoro Val di Susa

Si è conclusa ieri con grande successo la terza edizione della Fiera del Lavoro Val di Susa, organizzata dall'Unione Montana in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro. Nonostante le condizioni meteorologiche incerte, l'affluenza ha visto un incremento rispetto all'anno precedente, con 450 accessi: un risultato che evidenzia l’importanza dell'evento come punto di riferimento per chi è in cerca di lavoro o intende migliorare la propria posizione professionale nel contesto locale.

Un appuntamento che ha visto la presenza di 17 aziende del territorio e un totale di 34 stand, dove i visitatori hanno potuto non solo conoscere le offerte di lavoro e ottenere un colloquio direttamente con le aziende, ma anche partecipare a momenti di confronto diretto con gli esperti, dalle agenzie per l’impiego agli sportelli dedicati all’orientamento professionale.

Significativa la partecipazione femminile (oltre il 55% degli accessi). Per quanto riguarda le fasce d’età, da segnalare l’alta concentrazione nelle fasce 30-45 anni (32,4%) e 18-29 anni (28,36%). Seguono i partecipanti nelle fasce 45-55 anni (19,24%) e 56-65 anni (13,67%). Da rilevare la presenza in fiera anche di over 65 (4,56%) e di giovanissimi under 18 (1,77%).

“L'incremento delle presenze dimostra come la fiera stia diventando un appuntamento irrinunciabile per chi è alla ricerca di lavoro e per chi desidera mettersi in gioco in nuovi ambiti professionali. Questo evento rappresenta per noi una preziosa occasione per rafforzare il legame tra aziende e lavoratori, e siamo convinti che continui a giocare un ruolo strategico”, commenta il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri. “Siamo consapevoli delle fragilità del nostro territorio, e continueremo a lavorare in sinergia con le altre istituzioni e le aziende per offrire opportunità anche a coloro che, per varie ragioni, faticano a trovare un posto nel mercato del lavoro”.

Le aziende partecipanti si sono dichiarate soddisfatte dell'affluenza e della qualità dei profili incontrati, segnalando l'importanza di eventi come questo per facilitare il matching tra domanda e offerta di lavoro. Molti partecipanti, da parte loro, hanno evidenziato l’utilità di un confronto diretto con i datori di lavoro e i professionisti del settore, considerandolo un punto di partenza per future collaborazioni.