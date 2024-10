Expocasa 2024: i designer piemontesi selezionati per la Design Call [VIDEO]

L’opening di Expocasa 2024 è stata l’occasione per presentare i 10 designer under 35, provenienti da tutta Italia, selezionati dalla Design call lanciata per la prima volta da Expocasa, scegliendo come elementi distintivi per la candidatura i criteri di accessibilità, sostenibilità, territorialità, innovazione e funzionalità.

Comune denominatore di alcuni oggetti selezionati è la multifunzionalità. Tra questi Go Cart, il coffee table che si trasforma in seduta; Seven Chair, la sedia che è anche servo muto; Grande attenzione alla luce: Nam-Emotional Lighting, lampada che si attiva con diverse modalità di illuminazione attraverso il soffio; O-MUV, lampada da comodino che si compone di due corpi luminosi, il primo emana luce neutra, il secondo luce UV che combinata con vernice fotoluminescente crea percorsi illuminati notturni. Joinest – System Design, per la crescita aziendale. I 10 oggetti sono esposti nell’area Design Call al Salone, che attraverso questa iniziativa vuole ricordare come, nella continua evoluzione dell’arredamento, il design consenta di esplorare e interpretare nuove tendenze e come in questo processo sia centrale il ruolo dei giovani che, spesso più inclini a pensare fuori dagli schemi, portano nuove idee e soluzioni creative.