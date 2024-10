StraWoman Torino: oltre 3 mila partecipanti alla prima edizione della corsa non competitiva

Questa domenica mattina il Piazzale Lingotto Fiere e le vie limitrofe si sono colorate di rosa per ospitare per la prima volta la StraWoman, la corsa/camminata non competitiva dedicata alle donne, ma aperta a chiunque voglia divertirsi facendo movimento.

Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport, del divertimento e della solidarietà.

Oltre 3 mila i partecipanti – per la maggioranza donne, ma anche diversi uomini – che, dopo un momento di riscaldamento e risveglio muscolare a ritmo di musica, hanno letteralmente invaso le vie del capoluogo piemontese, correndo e (in molti) camminando, in un percorso di 7 chilometri lungo il fiume Po e che ha attraversato anche il Parco del Valentino, polmone verde della città.

Al termine dei 7 chilometri, i partecipanti sono stati tutti premiati con la medaglia ufficiale della StraWoman. La festa è proseguita sotto il palco con balli, musica, animazione e tanto divertimento!

Partner Scientifico di StraWoman è Humanitas presente alla manifestazione con il Villaggio della Prevenzione e con gli specialisti degli ospedali Humanitas Cellini e Gradenigo, delle Cliniche Fornaca di Sessant e Sedes Sapientiae e dei centri medici Humanitas Medical Care di Torino, per dare consigli di salute e rispondere a dubbi e curiosità sul mondo del running, ma non solo. L’obiettivo è diffondere una cultura della prevenzione e dell’importanza del movimento per la nostra salute.

StraWoman sostiene Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell’evento: presenti nel Villaggio le donne testimonial di Sorrisi in Rosa, il progetto di Humanitas nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione senologica, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita. StraWoman Humanitas ha infatti anche l’obiettivo di alzare l’attenzione sulle patologie femminili e ricordare l’importanza della Ricerca.

StraWoman è la dimostrazione di quanto lo sport possa creare momenti di socializzazione e solidarietà, diventando un potente motore di cambiamento sociale.