'Ndrangheta nel Torinese: arrestato a Caselle il pugile di Brandizzo rientrato da Miami

È stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 aprile, presso l'aeroporto di Torino-Caselle dai carabinieri del Ros e della compagnia di Venaria, Luca Michael Pasqua, il pugile 41enne coinvolto nell'inchiesta Echidna.

Pasqua, secondo quanto comunicano i carabinieri, è stato tratto in arresto rientrato a Torino da Miami, in Florida, dove si trovava per partecipare ad un evento sportivo.

È stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Torino su disposizione dell'autorità giudiziaria.





L'inchiesta Echidna

Come riportato anche da Torinoggi, nei giorni scorsi i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Torino avevano arrestato 9 persone per i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi. Tre in carcere, altre sei ai domiciliari. Si tratta di una cellula della 'ndrangheta che operava con infiltrazioni negli appalti del Torinese.

Le indagini, condotte tra il 2014 e il 2021, si sono concentrate su un’articolazione territoriale della ‘ndrangheta operante in Brandizzo, Torino e provincia, emanazione delle ‘ndrine Nirta e Pelle originarie di San Luca. Secondo quanto emerso da queste prime fasi dell'inchiesta, il sodalizio, caratterizzato dalla tipica struttura mafiosa, avrebbe operato con sistematico ricorso all’intimidazione nei rapporti con i concorrenti e offerta di protezione a vittime di atti estorsivi, infiltrandosi nell’economia legale di questo territorio attraverso aziende di edilizia e trasporti, riconducibili al gruppo criminale. Risalgono almeno al 2014 le commesse ad appaltatori operanti nel settore autostradale e nella realizzazione delle grandi opere per svolgere lavori di manutenzione del manto autostradale e movimento terra nella provincia di Torino.





Terremoto nel PD torinese

Nell'ambito dell'inchiesta sono stati coinvolti a livello di indagini anche alcuni esponenti vicini al Partito Democratico piemontese. Vicino ai dem Roberto Fantini, membro dell'Orecol, l'organo di emanazione regionale che controlla la regolarità degli appalti, e Salvatore Gallo, ex manager della Sitaf e membro di spicco del partito. Il figlio di quest'ultimo, Raffaele (non indagato), ieri ha ritirato la sua candidatura per le elezioni regionali, dove era in corsa come capolista.

Bazooka arrestato, ma era ancora a Miami

ll nome di Luca Michael Pasqua detto 'Bazooka', è noto negli ambienti del pugilato. Professionista dal 2004, la sua carriera ha preso il via negli States circa 15 anni fa. Titolare di una palestra a Volpiano, da qualche giorno risultava tra gli arrestati dopo il blitz sugli appalti.



"Voglio chiarire questa faccenda "

Ma, come testimoniavano le sue foto su Instagram, Pasqua si trovava ancora a Miami. Dallo stesso social, il cui profilo ora non è più visibile, aveva commentato la vicenda dicendo che sarebbe rientrato in Italia "per chiarire con il pubblico ministero questa faccenda".