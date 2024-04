Incidente in corso Unione Sovietica, travolto un rider a bordo della sua bici

Incidente questa sera in corso Unione Sovietica, all'altezza dell'incrocio che verso Santa Rita vede via San Marino, mentre verso borgo Filadelfia la traversa prende il nome di via Buenos Aires.

Per cause e una dinamica ancora da ricostruire, un'autovettura è entrata in rotta di collisione con un rider, che si stava spostando a bordo della propria bicicletta.

Lo schianto è stato forte e l'uomo è caduto a terra, lasciando sul terreno il proprio mezzo e la borsa delle consegne di Glovo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, insieme agli agenti della Polizia municipale.