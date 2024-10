Il Festival di teatro di figura "Incanti" si apre con un'anteprima al cinema

Torna, alla Casa del Teatro Regazzi e Giovani, il festival di teatro di figura "Incanti", in programma da sabato 5 a domenica 13 ottobre.

Ad aprire il festival sarà il consueto appuntamento al Cinema Massimo dove il teatro di figura incontrerà il cinema di animazione. In particolare, sarà proiettato "Anomalisa", l’unico lavoro, del 2015, in stop motion scritto e diretto da Charlie Kaufman (l’auore di Essere John Malkovich e Se mi lasci ti cancello). Un film comicamente dark e surreale che racconta la lunga notte di un uomo e della sua anima. L'appuntamento è per questa sera, lunedì 30 settembre, alle 20.30.