Tra sapori e parole, nasce il portale di Piacere Piemonte

Dare spazio ai prodotti agroalimentari piemontesi di qualità e raccontare la filiera della cooperazione agricola. Questo è il proposito con cui nasce il nuovo portale di Piacere Piemonte, un progetto promosso da Confcooperative Fedagripesca Piemonte e dal suo braccio operativo Gestcooper.

Sul nuovo portale, i consumatori e gli appassionati potranno trovare materiali informativi e di approfondimento, ma anche aggiornamenti dal mondo della cooperazione piemontese e, infine, un calendario ricco di eventi e di esperienze enogastronomiche sul territorio.

Ogni comparto della filiera agricola è al centro di un percorso di esplorazione dei suoi prodotti: formaggi, miele, cereali, vino, carne, nocciole, frutta e verdura vengono raccontati nelle loro peculiarità, dalle caratteristiche organolettiche all’utilizzo in cucina, fino alla loro stagionalità.

Grazie a questi materiali, il consumatore viene informato in modo trasparente, affinché possa imparare sempre più a distinguere i prodotti locali di qualità e i valori racchiusi nei metodi di produzione.

La qualità del cibo piemontese è dimostrata innanzitutto dai numeri, che rivelano la vocazione del nostro territorio per la professione agricola e per una tradizione culinaria di eccellenza rinomata in tutto il mondo.

Le denominazioni di origine, nella nostra regione, arrivano a livelli davvero importanti: basti pensare che, solo in ambito vinicolo, sono 40 le produzioni con Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e 19 le Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.). Queste etichette guidano il consumatore nelle scelte alimentari: un marchio di qualità è certamente garanzia di sapore, provenienza, sicurezza e metodi di produzione responsabili.

Ma la qualità, per Piacere Piemonte, non passa soltanto attraverso il gusto. Quella promossa da Confcooperative Fedagripesca Piemonte è una qualità fatta anche di valori. Rispetto per le persone e per l’ambiente, condizioni eque e dignitose per i lavoratori, trasparenza nei confronti del consumatore: questi sono solo alcuni degli elementi di valore che contraddistinguono la cooperazione agricola del nostro territorio.

Non solo: il modello cooperativo favorisce e valorizza le filiere corte che riducono la distanza tra produttore e consumatore, garantendo così la freschezza e le caratteristiche organolettiche distintive dei prodotti.

Quella cooperativa è una filiera che è attrice protagonista sulla scena dell’economia piemontese. Vero e proprio fiore all’occhiello del nostro territorio, sono oltre 200 le cooperative agricole aderenti alla federazione agricola di Confcooperative Piemonte e più di 20.000 i soci. Presente in modo capillare in tutto il territorio regionale, oggi questa produzione locale rappresenta oltre il 41% della produzione agricola totale in Piemonte.

Si tratta di numeri eloquenti, che confermano la posizione di centralità della cooperazione dal punto di vista sociale, economico e culturale.

Culturale, sì, perché la cooperazione agricola racconta un modo diverso di produrre, di lavorare e di pensare alla comunità e al territorio.

Per promuovere una consapevolezza diffusa della qualità e narrare i valori cooperativi, Piacere Piemonte offre occasioni in cui consumatori e appassionati possano trovare spunti di riflessione sul buon cibo. Grazie all’informazione e al contatto diretto con i produttori, questo progetto mira a supportare i consumatori nelle loro scelte alimentari quotidiane. Degustazioni guidate, materiali di approfondimento, momenti esperienziali e di testimonianza sono gli strumenti con cui, tra sapori e parole, la cooperazione agricola piemontese vuole raccontarsi.

Il nuovo portale di Piacere Piemonte ( piacerepiemonte.it) nasce per raccogliere tutti questi spunti di riflessione e far conoscere eventi e momenti di incontro che vengono organizzati periodicamente sul territorio nel corso dell’anno. Uno spazio virtuale per approfondire e valorizzare lo spazio reale del gusto della cooperazione agricola piemontese.