Meglio di $PEPE? Pepe Unchained sale a 16 milioni di dollari!

L'ottimismo nel mercato delle criptovalute sembra giustificato. Il prezzo di Bitcoin ha superato la soglia dei $65.000 e anche la maggior parte delle altcoin riesce a conservare i guadagni della settimana scorsa. Le meme coin si confermano ancora una volta tra le principali beneficiarie di questo ambiente di mercato rialzista. $PEPE, ad esempio, è aumentato di quasi il 40% negli ultimi 7 giorni, mentre Shiba Inu ($SHIB) e Dogecoin ($DOGE) segnano anch'essi un rialzo significativo. Anche il nuovo Pepe Unchained ($PEPU) sta beneficiando di questo clima e potrebbe, secondo gli analisti, diventare il prossimo grande successo nel mondo delle criptovalute.

Oltre $16,5 milioni nell'ICO

Durante l'Initial Coin Offering (ICO), gli investitori acquistano nuove meme coin direttamente dagli sviluppatori, prima che vengano scambiate sugli exchange. Il prezzo è fissato in anticipo nell'ICO. Una volta concluso il periodo di prevendita, i token vengono quotati sugli exchange, dove, dopo un ICO di successo, si può assistere a una rapida esplosione dei prezzi.

Molte criptovalute sono aumentate significativamente dopo il lancio, e un'ottima prevendita è un buon indicatore per un'eventuale crescita del prezzo. L'ICO di Pepe Unchained ($PEPU) può essere considerata di successo: in pochissimo tempo, gli investitori hanno acquistato token $PEPU per un valore superiore ai $16,5 milioni.

Anche durante la prevendita, i primi investitori beneficiano di un prezzo del token che aumenterà più volte, permettendo a chi entra in anticipo di realizzare già un primo profitto prima della quotazione sugli exchange. L'elevata domanda non deriva solo dal fatto che Pepe Unchained si ispira chiaramente a $PEPE, perché presenta anche una novità interessante.

Pepe Unchained ha una propria blockchain

Pepe Unchained convince gli investitori soprattutto perché è la prima meme coin ad avere una propria soluzione Layer-2. In sostanza, ha una blockchain tutta sua. Su questa blockchain, le transazioni sono 100x più veloci e molto più economiche rispetto a quelle di Ethereum.

Questo potrebbe portare alla creazione di un ecosistema completamente nuovo sulla PEPU Chain, soprattutto se altri sviluppatori decidono di lanciare i loro progetti qui. Il team di Pepe Unchained ha già creato un fondo per supportare i fondatori, facilitando il lancio di progetti sulla PEPU Chain.

Recentemente è stato pubblicato un video con un’anteprima, e l'entusiasmo tra gli investitori è alle stelle. Non capita spesso di avere l'opportunità di investire fin dall'inizio in un nuovo progetto con una propria blockchain. Se guardiamo le criptovalute più grandi per capitalizzazione di mercato, molte di esse hanno la loro blockchain. Anche Dogecoin, la meme coin più popolare, ha una blockchain dedicata. Ma Pepe Unchained ha ancora di più da offrire.

Staking con alto rendimento

Oltre alla sua soluzione Layer-2, Pepe Unchained ha integrato anche una funzione di staking che potrebbe contribuire a un’impennata del prezzo. A differenza della maggior parte delle criptovalute che si possono mettere in staking, $PEPU non è inflazionistico. Fin dall’inizio, una parte dell’offerta totale di token $PEPU è stata riservata per le ricompense di staking, che verranno distribuite nei prossimi due anni. Questo approccio consente di ottenere rendimenti da staking significativamente più alti rispetto alla maggior parte delle altre criptovalute, senza però aumentare l'offerta totale dei token.

La rendita dello staking dipende dalle dimensioni del pool di staking ed è attualmente del 132%. Anche se questo valore potrebbe scendere un po' se più investitori decidono di mettere i loro token in staking, è probabile che si stabilizzi a lungo termine in un range alto a due cifre. Finora, oltre 1,2 miliardi di token $PEPU sono stati bloccati nel pool di staking, il che significa che non potranno essere rivenduti immediatamente al lancio.

Questo aumenta notevolmente le probabilità che il prezzo di $PEPU schizzi in alto dopo il lancio, dato che l'offerta sarà limitata, mentre la domanda rimane elevatissima. Gli analisti ipotizzano quindi che $PEPU potrebbe diventare la prossima meme coin da miliardi di dollari, il che significherebbe rendimenti estremamente alti per i primi investitori.