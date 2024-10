Settimo Vittone, coltivavano piante di marijuana dietro la roulotte: due denunciati

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Settimo Vittone si trovavano sul posto per abusivismo edilizio per una trasformazione e modificazione del suolo in assenza di autorizzazione quando sentivano un forte odore riconducibile alla marijuana, proveniente dal terreno circostante.

I militari hanno eseguito quindi una perquisizione dell’area rurale rinvenendo una recinzione costruita in assi di legno e rete metallica, opportunamente mimetizzata da teli, con materiale di irrigazione al cui interno erano presenti quattro rigogliose piante di canapa indiana già in stato di avanzata crescita.

La perquisizione si estendeva anche all’interno della roulotte dei due soggetti di nazionalità olandese, ove si rinvenivano infiorescenze essiccate di marijuana e hashish, oltre che fertilizzanti per piante e oggetti destinati al consumo delle stesse sostanze stupefacenti.

I due proprietari dei terreni, un uomo e una donna, sono stati denunciati dai militari alla locale A.G presso la Procura della Repubblica di Ivrea per la coltivazione di sostanze stupefacenti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.