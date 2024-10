FUCHS Lubrificanti celebra 40 anni di innovazione, tecnologia e sostenibilità

Buttigliera d'Asti, 2 ottobre 2024 – Lo scorso fine settimana, FUCHS Lubrificanti SpA ha festeggiato il suo 40° anniversario con un grande evento che ha riunito dipendenti, famiglie ed ex collaboratori. La giornata è stata un’occasione speciale per ripercorrere le tappe fondamentali della crescita dell’azienda, permettendo ai presenti di conoscere più da vicino la realtà di FUCHS Lubrificanti, attiva dal 1984.

L'azienda fa parte del Gruppo FUCHS, primo produttore indipendente di lubrificanti al mondo, fondata nel 1931 a Mannheim, in Germania. Con oltre 90 anni di esperienza, il Gruppo FUCHS è oggi uno dei principali attori mondiali nel settore, presente in più di 50 Paesi con una rete di oltre 60 società operative. Il gruppo impiega oltre 6.000 dipendenti a livello globale.

La sede italiana, situata a Buttigliera d’Asti, oggi conta 105 dipendenti e, grazie ad investimenti continui, superiori a 15 milioni di euro negli ultimi 10 anni, ha raggiunto nel 2023 un fatturato di 107 milioni di euro. Il CEO di FUCHS Lubrificanti SpA Carlo Ostino ha sottolineato proprio l’importanza delle persone che compongono la solida realtà italiana, ringraziando tutti i dipendenti “per il loro fondamentale contributo al successo dell'azienda”.

“Il nostro obiettivo – afferma il Dott. Ostino - è continuare a crescere, sviluppando prodotti sempre più innovativi e sostenibili: l’innovazione e la sostenibilità devono essere sviluppate a tutti i livelli aziendali”.

La sostenibilità ambientale è infatti al centro delle priorità aziendali, con l’ambizione di diventare carbon neutral entro il 2040. FUCHS ha già sviluppato prodotti con tecnologia ACT (Advanced Circular Technology) e si impegna attivamente in progetti di riforestazione in collaborazione con Treedom. Inoltre, l’azienda ha in programma investimenti in energie alternative, come l’energia solare.

Prosegue il Dott. Ostino: “Un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e stimolante è fondamentale per il benessere e la produttività del personale. Investire nella formazione continua, garantire condizioni lavorative ottimali e promuovere il rispetto delle normative di sicurezza, sono priorità per la nostra azienda, da anni infatti siamo certificati UNI ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro.”

L’evento è stato anche l’occasione per ricordare l'impegno sociale di FUCHS, che sostiene iniziative solidali come la "Mensa del povero" del convento di Sant’Antonio a Torino, che distribuisce circa 400 pasti al giorno e assiste oltre 250 famiglie in difficoltà e l’associazione ATT che offre occupazione a giovani con disabilità cognitive o con sindromi autistiche.

La giornata – che ha visto il contributo della Proloco di Buttigliera d'Asti - si è conclusa con attività di team building, tra cui l’esibizione del campione di rally e brand Ambassador FUCHS Andrea Nucita e gli esperimenti interattivi del Museo della Chimica MU-CH di Settimo Torinese.