Oltre 250 studenti per l'aero day organizzato da Synergie Italia

La presenza di circa 250 tra neolaureati e laureandi in discipline STEM ha sancito il grande successo dell’Aero Day, il Recruiting Day organizzato dalla Divisione Aerospace&Defence di Synergie Italia nella suggestiva cornice di Altec a Torino. L’evento ha costituito per i giovani presenti un’importante occasione di confronto con aziende leader del settore aerospaziale, e un’opportunità unica per esplorare nuovi percorsi professionali, con un'attenzione particolare alle donne interessate a intraprendere questa carriera e ai lavoratori con disabilità.

Durante la mattinata si è tenuto anche il convegno dal titolo ‘Opportunità e carriere nel settore aerospaziale’, moderato dal giornalista scientifico Antonio Lo Campo. L'incontro è stato introdotto da Michele Martino, Chief Technical Officer & Engineering Altec S.p.A. e da Simona Tansini, Chief Operations Officer e Chief Sales Officer Synergie Italia e ha avuto l’onore di ospitare l’intervento dell’astronauta Maurizio Cheli, che ha condiviso la sua esperienza diretta nel campo aerospaziale, ispirando i giovani talenti presenti. Cheli, nella sua lunga carriera, ha partecipato alla missione STS-75 dello Space Shuttle Columbia nel 1996, primo italiano Mission Specialist. È stato anche responsabile dello sviluppo operativo del caccia europeo Eurofighter Typhoon e fondatore di CFM Air e DigiSky.

Il convegno è poi proseguito con le parole dei dirigenti delle aziende coinvolte nel recruiting day. A prendere parola sono stati: Maria Elisa Martinotti, Global Trade Country Manager di Collins Aerospace, Paolo Pari, CEO di Digisky, Giuseppe Rugeri, Technical Manager di LMA-Aerospace Technology, Luigi Vigna, Coordinatore Funzione Supporto Logistico Integrato Aerospace di Sipal, Giovanni Martucci di Scarfizzi, Business Development Manager di Starion Group e Roberto Angelini, Engineering Director di Thales Alenia Space Italia. Il convegno si è chiuso con il prezioso intervento di Fulvia Quagliotti, Presidente Distretto Aerospaziale Piemontese.

Marco Valsecchi, Amministratore Delegato di Synergie Italia: “Questa giornata ha dimostrato quanto Torino sia all’avanguardia nel campo aerospaziale. Siamo molto felici di aver coinvolto tanti studenti, che hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco e conoscere le prospettive di carriera offerte dal comparto, grazie alla nostra Divisione Aerospace&Defence, attiva su tutto il territorio nazionale e internazionale. In un momento storico cruciale per lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, questo settore rappresenta per l'Italia un’opportunità strategica, capace di contribuire alla crescita economica e all’affermazione della nostra eccellenza nel contesto globale. Ringrazio le aziende che hanno preso parte al recruiting day e si sono rese disponibili durante il convegno per raccontare, a laureandi e laureati in discipline STEM, le loro realtà. Un ringraziamento speciale va ad Altec, centro di eccellenza per l’innovazione tecnologica e la ricerca, che ha messo a disposizione i suoi spazi, alla presidente del Distretto Aerospaziale Piemontese Fulvia Quagliotti e all’astronauta Maurizio Cheli per la preziosa testimonianza”.

Vincenzo Giorgio, Amministratore Delegato di Altec S.p.A: “È con grande piacere che abbiamo accettato di ospitare in ALTEC questa iniziativa volta a migliorare la conoscenza delle opportunità e delle carriere professionali in questo ambito, sul territorio e non solo. Le carriere che possono essere intraprese grazie allo studio delle STEM sono sempre più richieste nel mercato del lavoro globale. ALTEC è costantemente alla ricerca di figure professionali qualificate in queste discipline per guidare l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, con attenzione prioritaria al gender gap. Ringrazio la Divisione Aerospace&Defence di Synergie Italia per averci offerto questa opportunità di collaborazione, ringrazio tutte le aziende che hanno scelto di aderire a questa importante iniziativa, gli ospiti e in modo particolare tutti i giovani appassionati ed interessati che oggi sono stati qui e hanno condiviso con noi i loro sogni e i loro obiettivi”.

About Divisione Aerospace&Defence di Synergie Italia - Attraverso la divisione Aero viene messa a disposizione l’esperienza internazionale di Synergie fornendo metodi, strumenti di reclutamento e programmi di formazione sempre più specifici, vicini alle missioni e ai partner attuali. L'industria aeronautica richiede un gran numero di figure professionali diverse. Ogni anno, la Divisione individua i professionisti più idonei alle esigenze del settore, prestando particolare attenzione alle donne interessate a intraprendere questa carriera, ai giovani laureandi e laureati in discipline STEM e ai lavoratori con disabilità, creando per ciascuno le condizioni ottimali per esprimere al meglio il proprio potenziale.