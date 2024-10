Parte il crowdfunding BPER Bene Comune per il progetto dell'Atelier Mobile APS di Torino

• L'Atelier Mobile APS di Torino presenta il progetto "Storie di Viaggi. Crea comunità con il gioco e il racconto: le voci dei giovani”, un laboratorio multidisciplinare volto alla narrazione e allo scambio di esperienze di viaggio, per favorire la comprensione, l'integrazione e la crescita reciproca, dedicato a bambini e ragazzi suddivisi in tre gruppi per fasce d’età (6-10, 11-14, 15-18 anni). Oltre ai canali social delle associazioni partner e ai media tradizionali e digitali, i partecipanti saranno coinvolti grazie alla collaborazione di una rete di associazioni locali, attraverso incontri in scuole primarie e secondarie, biblioteche e centri estivi nella zona del Pianalto.