Giaveno ospita dal 4 al 13 ottobre 2024 la 43esima Fiera del Fungo Porcino

Fervono in città i preparativi per celebrare il prodotto di eccellenza del territorio: il fungo porcino di Giaveno. Al lavoro la nuova amministrazione della Città e la Pro loco di Giaveno, motore della manifestazione.

L’evento si svolgerà da venerdì 4 ottobre a domenica 13 ottobre 2024, data questa in cui si svolgerà la storica manifestazione “Fungo in Festa” che coinvolge tutta la città, con il suo cuore in piazza Molines e piazza Mautino.

Dal 4 al 13 Ottobre il Pala Fungo un classico atteso da tutti è il PalaFungo ospitato presso il CIP-Spaghettopoli in via Ospedale 4: qui la Pro loco di Giaveno sta organizzando cene e serate a tema dal 4 al 13 ottobre, e le domeniche 6 e 13 anche a pranzo. Gli chef Manuel Raffa e Edoardo Tonello proporranno gustosissimi menù a base di funghi; ci saranno anche la versione vegetariana e senza glutine e il menù bimbi.

Il Palafungo si inaugura venerdì 4 ottobre con una serata apericena a buffet servito con degustazione di vini abbinati ai piatti con funghi porcini; ci sarà una micologa a disposizione e dj set. Soltanto su prenotazione: per info e per riservare il proprio posto chiamare la Pro loco al numero 3341244293

Saranno dieci giorni di festa, cultura, enogastronomia e divertimento per tutti.

Vediamo il programma e gli appuntamenti principali a partire da questo week end:

VENERDI 4

Apertura "Pala Fungo” dalle 19.00 Fungo in Festa 2024

SABATO 5

Presentazione della 43° Fiera del Fungo Porcino di Giaveno e

4° convegno “Fungo Porcino di Giaveno”: il tema trattato in questa edizione sarà

“Fungo Porcino tra futuro e tradizione” .

Il convegno si svolge a partire dalle 10,30 presso la location Villalara in via Grangia Marin 37.

Occorre prenotare all’Ufficio turistico al numero 011/9374053.

Innovazione, nuove tendenze di consumo, tecnologia, un’esplorazione tra la storia e la contemporaneità, dal passato al futuro della tavola, salute e benessere, valore economico e sostenibilità, valori nutritivi. Interverranno autorità ed esperti del settore,

moderati da Marco Fedele, autore e conduttore radiofonico, esperto di comunicazione enogastronomica.

I saluti istituzionali del Sindaco della Città di Giaveno, Stefano Olocco,

i relatori saranno Carlo Giacone, Vicesindaco e Assessore al turismo della Città di Giaveno;

Antonio Lo Campo, giornalista scientifico e collaboratore per temi di scienza e spazio per La Stampa e Avvenire oltre che collaboratore di periodici di settore, tra i quali Cosmo e Rivista Aeronautica;

Simona Riccio, LinkedIn Top Voices Italy, Agrifood & Organic Specialist, esperta in comunicazione e informazione digitale, Founder Parla Con Me®: la sua missione è comunicare e trasmettere il valore delle eccellenze italiane attraverso i nuovi media in modo innovativo.

Maurizio Maschio, giornalista, scrittore e g-astronauta esperto di enogastronomia e spazio

Ramona Losano, esperta micologa.

Pro Loco Giaveno

4 venerdì

"PalaFungo" APERTURA "Fungo in Festa 2024" Dj Romeo

APERICENA buffet servito € 25,00 dalle 19:00

Degustazione Vini abbinati ai piatti con funghi porcini e Micologa a disposizione

5 sabato

"PalaFungo” CENA € 25,00 -Menù 2 ridotto

6 domenica

"PalaFungo" PRANZO € 25,00 -Menù 2 ridotto

6 domenica

"Pza Mautino" FIERA COMMERCIALE D'AUTUNNO Fungo in Festa con Dj

Panino Hamburger ai funghi - Cartoccio Funghi fritti - Cartoccio Patate fritte - Birra - Vino - Sangria - Bibite

6 domenica

"PalaFungo" CENA € 25,00 -Menù 2 ridotto

Ristoranti e attività commerciali

Per Tutto il periodo non dimentichiamo poi il vero cuore della festa: i ristoranti e le attività commerciali che propongono menù interamente a base di funghi. Tutti gli aderenti si trovano sull’opuscolo della festa; la versione online si può cercare sulle pagine social dell’Ufficio Turistico, della Città di Giaveno e sulla pagina dedicata “Giaveno Città del Fungo”.

Informazioni Ufficio Turistico piazza San Lorenzo 34 – tel. 011/9374053

Il Sindaco Stefano Olocco dichiara: “Giaveno si appresta a vivere anche quest’anno la magica atmosfera di Fungo in Festa, per la 43ª volta. Due settimane dense di appuntamenti. Seguo la manifestazione da sempre, prima come cittadino poi come vicesindaco, ma è per me la prima volta di Fungo in Festa da Sindaco: per questo sono particolarmente emozionato dell’edizione che sta per partire, tra conferme e novità. Saranno giorni impegnativi ma anche entusiasmanti. Speriamo che la stagione sia ricca e ci permetta di esporre con gioia i cestini dei boulajour, tutti certificati, nel mercato delle emozioni, in piazza Molines via Coazze.Ringrazio tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita della manifestazione”.

Per informazioni e aggiornamenti seguici su:

Facebook “Giaveno Città del Fungo” : https://www.facebook.com/fungoinfesta

Instagram “Proloco Giaveno”: https://www.instagram.com/proloco_giaveno/

Facebook Pro Loco Giaveno : https://www.facebook.com/NuovaProLocoGiaveno

Facebook Ufficio Turistico Giaveno: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551491477345